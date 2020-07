Η Siemens Ελλάδος απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®

Η πιστοποίηση βασίζεται στα διεθνή πρότυπα του Great Place to Work®, η οποία αφορά από κοινού τις εταιρείες Siemens A.E. και Siemens Mobility A.E.

Η Siemens Ελλάδος απέκτησε μια σημαντική πιστοποίηση, η οποία την κάνει ιδιαίτερα υπερήφανη καθώς αφορά την κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων της που δεν είναι άλλη από τους εργαζόμενους της: με χαρά ανακοινώνει ότι έγινε κάτοχος της Πιστοποίησης του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά από κοινού τις εταιρείες Siemens A.E. και Siemens Mobility A.E. Βασικό πυλώνα αποτελεί η εμπειρία των εργαζομένων από το περιβάλλον εργασίας, όπως αυτή αξιολογείται άμεσα, ανώνυμα και εμπιστευτικά, ενώ η όλη διαδικασία είναι αδιάβλητη και περιλαμβάνει μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της εταιρείας, από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

«Η καλή εμπειρία των εργαζόμενων στο εργασιακό τους περιβάλλον είναι δομικό στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας. Επιθυμία μας είναι να κάνουμε τους ανθρώπους μας να αισθάνονται μέλη του παγκόσμιου οικοσυστήματος της Siemens και να νιώθουν ότι συμβάλλουν προσωπικά στην επιτυχία της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται οι ίδιοι σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτή η πιστοποίηση έρχεται σαν επιστέγασμα των προσπαθειών μας και μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο», δήλωσε ο κ. Johann Goettler, Πρόεδρος & CEO της Siemens Α.Ε.

Ο κ. Χρήστος Γεωργίου, CEO της Siemens Mobility A.E. ανέφερε: «Στόχος μας είναι να είμαστε πρωτοπόροι σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Ο στόχος αυτός όμως δεν θα ήταν εφικτός χωρίς την πολύτιμη συμβολή των εργαζομένων. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις υψηλής τεχνολογίας στους πελάτες μας χάρη στο ταλέντο, τη γνώση και την προσήλωση των ανθρώπων μας και γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες. Η πιστοποίηση αυτή δείχνει ότι το συναίσθημα είναι αμφίδρομο και αποτελεί κίνητρο για εμάς να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον».

Η Siemens Ελλάδος αναγνωρίζει την αφοσίωση, τη δέσμευση και την προσφορά όλων των εργαζομένων και τους ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη τους και τη συμβολή τους στην κοινή επιτυχία και στη χάραξη του οράματος της Siemens για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες που υπηρετεί.