Ο ρόλος της υδροηλεκτρικής ενέργειας και της αντλησιοταμίευσης

Συμμετοχή της Ελλάδας σε νέα διεθνή πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας και της αντλησιοταμίευσης.

Τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και τις προοπτικές υλοποίησης έργων αντλησιοταμίευσης ανέπτυξε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, κατά την ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς Φόρουμ για την Aντλησιοταμίευση (First Steering Committee meeting of the International Forum on Pumped Storage Hydropower) που έλαβε χώρα στις 21 Ιουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

H Συντονιστική Επιτροπή του Φόρουμ –της οποίας προεδρεύει υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ- ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το Φόρουμ από το Σεπτέμβριο, εστιάζοντας στο τρίπτυχο «αποτίμηση-αποζημίωση-χρηματοδότηση» (των έργων). Τις εργασίες του Φόρουμ άνοιξε ο DanielSimmons, υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ,αρμόδιος για θέματα ΑΠΕ και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Ειδικότερα, ο κ Θωμάς παρουσίασε το υφιστάμενο δυναμικό υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, οι οποίοι έχουν εγκατεστημένη ισχύ περίπου 3,2 GW, εκ των οποίων 700 αφορούν μονάδες αντλησιοταμίευσης (Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Σφηκιάς και Θησαυρού).

Στη συνέχεια, ανέλυσε το σκέλος του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που αφορά στο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, την είσοδο νέων θερμικών μονάδων φυσικού αερίου και την προβλεπόμενη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ κατά 9 GW (για την περίοδο 2020-2030) για την οποία είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, η ένταξη και διαχείριση μονάδων αντλησιοταμίευσης στο ηλεκτρικό σύστημα. Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, στις νέες μονάδες που θα ενταχθούν συμπεριλαμβάνονται τέσσερις υδροηλεκτρικές μονάδες, οι δύο εκ των οποίων αποτελούν μονάδες αντλησιοταμίευσης, στις περιοχές Αμάρι και Αμφιλοχία. Προβλέπεται επίσης η λειτουργία νέων συστημάτων αποθήκευσης συσσωρευτών, η εφαρμογή των οποίων είναι προσφορότερη σε έργα μικρότερης χωρητικότητας, όπως για παράδειγμα στη νησιωτική χώρα. «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και υποστηρίζει την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας, με δράσεις και πρωτοβουλίες, όπου κρίνεται απαραίτητο», κατέληξε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Διεθνή Σύνδεσμο Αντλησιοταμίευσης (InternationalHydropowerAssociation-ΙΗΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Σκοπός της ΙΗΑ, στην οποία συμμετέχουν περίπου 100 οργανώσεις αλλά και ιδιώτες, αποτελεί η προώθηση της βιώσιμης υδροηλεκτρικής ενέργειας και της συμβολής της επί της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων και της κλιματικής αλλαγής.