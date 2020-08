Διακρίσεις για την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της Schneider Electric στα Power of the Profession Αwards 2020

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοινώνει την βράβευση της στα φετινά βραβεία Gartner 2020 Power of the Profession, όπου τιμήθηκε στις κατηγορίες Business Win of the Year και Supply Chain Breakthrough.

Ο θεσμός τιμά της καλύτερες πρωτοβουλίες στο χώρο της αλυσίδας εφοδιασμού και ταλέντων που συνέβαλαν στην ανύψωση του κλάδου κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Η Gartner ανακοίνωσε τους νικητές μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης στις 17 Ιουνίου, 2020.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη βράβευση μας στις κατηγορίες Business Win of the Year και Supply Chain Breakthrough of the Year, που απέσπασε η πρωτοβουλία Smart Logistics της Schneider Electric, στα φετινά βραβεία Power of the Profession της Gartner. Πιστεύουμε πως οι καινοτόμες προσπάθειες μας στο κλάδο της αλυσίδας εφοδιασμού αναπτύσσονται θετικά, γεγονός που εμπνέει την ομάδα μας να συνεχίσει δυναμικά με το πρόγραμμα Tailored, Sustainable and Connected 4.0 Supply Chain, μαζί με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Το βραβείο Business Win of the Year αποτελεί για μας αναγνώριση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιούμε καθώς και για τη διαρκή αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας» δήλωσε ο κ. Mourad Tamoud, Executive Vice President, Schneider Electric Global Supply Chain.

Από το 2019, το Global Supply Chain Operations της Schneider Electric κατέχει στο δυναμικό του 200 εργοστάσια παραγωγής σε 44 χώρες και 97 κέντρα διανομής, ενώ το εργατικό δυναμικό της εταιρείας που ανέρχεται στους 86.000 εργαζόμενους, διευθετεί πάνω από 291.000 παραπομπές και καλύπτει πάνω από 150.000 παραγγελίες σε καθημερινή βάση.

*Η απονομή βραβείων Gartner δεν αποτελεί χορηγία ή δήλωση προτίμησης προϊόντος, προμηθευτή ή υπηρεσίας.