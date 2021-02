Σδούκου: Τηλεδιάσκεψη για την ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων

now playing

Συνάντηση εργασίας της Αλεξάνδρας Σδούκου για την ανάπτυξη του πλαισίου αιολικών πάρκων.



Συνάντηση εργασίας με μεταξύ της γενικής γραμματέας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την WindEurope και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο τη μεταφορά καλών πρακτικών στον τομέα των offshore αιολικών πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου.

Στη συνάντηση εργασίας εκτός από τα στελέχη της EBRD και της WindEurope, συμμετείχαν διεθνείς φορείς και παίκτες του κλάδου, κάποιοι εκ των οποίων ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας για την ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων (Υπηρεσία Ενέργειας της Δανίας, Ocean Winds, Principle Power, Tennet, National Grid Ventures, Equinor κλπ).

Πρόσφατα η ΕΛΕΤΑΕΝ έθεσε σε διαβούλευση τα βασικά κείμενα και σχέδια ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η επεξεργασία αυτή έγινε στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Necessary legislative adjustments to promote offshore wind energy in Greece” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EEA Financial Mechanism 2014-2021.