Κ. Διαμαντής: «To BMW Group επιταχύνει την επέκταση της ηλεκτροκίνησης»

now playing

now playing

now playing

now viewing

Σε μία συζήτηση εφ’όλης της ύλης, ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας του BMW Group Hellas, Κωνσταντίνος Διαμαντής, μας μίλησε για τη φιλοσοφία και το ηλεκτρικό μέλλον της μάρκας, τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα των εξηλεκτρισμένων μοντέλων και τη συνεργασία του ομίλου με τη nrg.

Συνέντευξη στον Τρύφωνα Αλεξόπουλο

H BMW Hellas ιδρύθηκε το 2004, είναι θυγατρική του BMW Group και εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά σημαντικές μάρκες αυτοκινήτων, όπως οι BMW και BMW i, το MINI, καθώς και η BMW Motorrad. Aποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες premium εταιρείες διανομής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Στόχος του BMW Group είναι η τελειότητα των οχημάτων και των υπηρεσιών με χρήση ελάχιστων φυσικών πόρων κατά τη διαδικασία παραγωγής, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών ως προς τις μελλοντικές μετακινήσεις.

Η επιτυχία του BMW Group ανέκαθεν βασιζόταν στη μακροπρόθεσμη συλλογιστική και υπεύθυνη δράση. Ως εκ τούτου, η εταιρεία έχει δημιουργήσει οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα σε όλη την αλυσίδα των αξιών της, καθώς και ολοκληρωμένη προϊοντική ευθύνη και μία σαφή δέσμευση για τη διατήρηση των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της στρατηγικής της.

– H BMW υιοθέτησε τη φιλοσοφία «Power Of Choice». Πόσο σημαντική είναι για αυτή τη μεταβατική περίοδο της αυτοκίνησης;

H φιλοσοφία «Power of Choice» του ΒMW Group επιτρέπει στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο να επιλέγουν το ιδανικό αυτοκίνητο για τις ανάγκες τους, σε συνάρτηση πάντα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για τη μείωση των εκπομπών CO2. Βασική επιδίωξη είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τη «Δύναμη της Επιλογής» με μία ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων βενζίνης, diesel, plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών BMW και ΜINI που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Το BMW Group επιταχύνει την επέκταση της ηλεκτροκίνησης και θέτει νέα πρότυπα για τη μεταμόρφωση της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξοικειωθούν οι καταναλωτές με τα νέα δεδομένα και να επεκταθεί η χρήση της ηλεκτροκίνησης και των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σταδιακά σε όλες τις χώρες. Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο και η φιλοσοφία «Power of Choice» μας καθοδηγεί σε μία νέα εποχή ατομικής μετακίνησης που αναμένεται άκρως συναρπαστική.

– Πώς κινήθηκε η ελληνική αγορά το 2020 για τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα του Group;

Τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα (plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά) του BMW Group σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις το 2020 με 474 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς στην πολυτελή κατηγορία 44,6%. Με τη «Δύναμη της Επιλογής» που προανέφερα, προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα plug-in υβριδικών μοντέλων BMW και ΜINI, με νέες τεχνολογίες και πιο εξελιγμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου που πετυχαίνουν αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινή οδήγηση μηδενικών ρύπων με φορολογικά οφέλη. Τα πολυτελή μο-ντέλα που διαθέτουμε σε όλες τις κατηγορίες είναι: BMW Σειρά 2 Active Tourer, BMW Σειρά 3, BMW Σειρά 5 sedan, BMW Σειρά 7, BMW X1, BMW X2, BMW X3, BMW X5 και MINI Cooper SE Countryman ALL4.

Στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μας, τα BMW i3 και i3s ήταν πρώτα σε ταξινομήσεις στην κατηγορία των πολυτελών ηλεκτρικών αυτοκινήτων για 7η συνεχόμενη χρονιά, με μερίδιο 36,8%, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό ΜINI (Μini Cooper SE), με τον χαρακτηριστικό fun-to-drive οδηγικό χαρακτήρα, σημείωσε 31 ταξινομήσεις. Διαθέτουμε ήδη 12 ηλεκτροκίνητα μοντέλα σε 19 εκδόσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός θα φτάσει τουλάχιστον τα 25 μοντέλα μέχρι το 2023.

– Τα SUV βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών. Πότε θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά SAV της BMW;

Τα μοντέλα BMW X (X1, X2, X3, X4, X5, X6 και X7) πρωταγωνίστησαν για 3η συνεχή χρονιά στην κατηγορία των πολυτελών SUV/SAV της ελληνικής αγοράς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σχεδόν όλα τα μοντέλα BMW X διατίθενται πλέον και σε plug-in υβριδικές εκδόσεις, προσφέροντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά από δύο διαφορετικούς κόσμους – συνδυαστική λειτουργία κινητήρα βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα – για μέγιστη ευελιξία στην οδήγηση μέσα και έξω από την πόλη.

Από τα πιο σημαντικά μοντέλα BMW που ήδη διατίθεται στην ελληνική αγορά είναι η νέα BMW iΧ3. Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW X με μηδενικούς ρύπους και αυτονομία 460km (σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP), συνδυάζει οδηγική απόλαυση μηδενικών ρύπων και τις ξεχωριστές σπορ ικανότητες BMW με την άνεση, την πολυδιάστατη λειτουργικότητα και την ευρυχωρία ενός πολυτελούς SAV.

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό αναμένουμε την ε-ντυπωσιακή νέα BMW iX το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Η τεχνολογική ναυαρχίδα του BMW Group ενσαρκώνει μία νέα φιλοσοφία σχεδίασης, βιωσιμότητας, οδηγικής απόλαυσης, ευελιξίας και πολυτέλειας. Το αμιγώς ηλεκτρικό SAV (Sports Activity Vehicle) θα προσφέρει εξαιρετική απόδοση με την 5η γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, ενώ θα αποδίδει μέγιστη ισχύ πάνω από 500 ίππους με εκτιμώμενη αυτονομία πάνω από 600km (σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP).

– O οδηγοκεντρικός χαρακτήρας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μάρκας. Με ποιους τρόπους θα διατηρηθεί στα ηλεκτρικά οχήματα;

Ολα τα μοντέλα BMW διατηρούν έναν οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που είναι αναπόσπαστο «συστατικό» της μάρκας, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης που διαθέτουν ή την κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Η γνήσια οδηγική απόλαυση παραμένει βασική αξία της BMW και ο οδηγός θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, έχοντας «πρωταγωνιστικό» ρόλο στο αυτοκίνητό του.

Ο κανόνας αυτός δεν αλλάζει ούτε όταν πρόκειται για ηλεκτροκίνητα οχήματα (plug-in υβριδικά ή ηλεκτρικά). Εχουμε αποδείξει από το 2013 με το πρώτο μας ηλεκτρικό μοντέλο, το BMW i3, ότι η ηλεκτρική οδήγηση μπορεί να είναι απολαυστική όσο και συναισθηματική. Τα νέα μας αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα BMW iX3, BMW iX και BMW i4 δεν θα μπορούσαν με τίποτα να αποτελούν εξαίρεση από αυτό τον κανόνα.

– Θα επενδύσει η BMW στα εναλλακτικά καύσιμα ή το μέλλον για την εταιρεία θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό;

Το BMW Group συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης μετακίνησης εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας επενδύσει υπέρογκα ποσά σε Ερευνα και Εξέλιξη, Καινοτόμες Τεχνολογίες (π.χ. κυψέλες μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες eDrive 5ης γενιάς), Εργοστάσια και Εγκαταστάσεις και στην Εξυπνη Διαχείριση Πρώτων Υλών στη διαδικασία παραγωγής. Στοχεύουμε να έχουμε πάνω από 7 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα στον δρόμο μέχρι το 2030 από τα οποία τα δύο τρίτα θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Κατά συνέπεια, εστιάζουμε σε ένα ηλεκτρικό μέλλον μετακίνησης, ευθυγραμμίζοντας όλες μας τις δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εξετάσουμε και άλλες εναλλακτικές μορφές κίνησης, όπως οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, καθώς δεν υπάρχει μία λύση που να ικανοποιεί τις διαφορετικές απαιτήσεις μετακίνησης των πελατών σε όλο τον κόσμο. Εχουμε παρουσιάσει το σύστημα κίνησης του BMW i Hydrogen NEXT και συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την Toyota σε τεχνολογίες, οι οποίες σχετίζονται με κυψέλες καυσίμου.

– Ποιοι είναι οι στόχοι της συνεργασίας BMW και nrg;

Η συνεργασία μας με την nrg (μέλος του ομίλου Motor Oil) ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 με κοινό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και την παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών σε κατόχους ηλεκτροκίνητων μοντέλων BMW/BMW i και ΜINI. Δημιουργήσαμε από κοινού το καινοτόμο πρόγραμμα «nrg OnTheGo BMW Group», προσφέροντας στους αγοραστές των plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων μας αποκλειστικά προνόμια, όπως παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση του οχήματός τους για έναν χρόνο, εκπτώσεις στο τιμολόγιο ρεύματος, δωρεάν φόρτιση σε πρατήρια Shell και AVIN για τον πρώτο χρόνο και άλλα σημαντικά οφέλη. Εξετάζουμε διαρκώς νέες μορφές ανάπτυξης και επέκτασης της ηλεκτροκίνησης με στρατηγικές συνεργασίες και πρωτοποριακές υπηρεσίες που εξυπηρετούν στο έπακρο τις ανάγκες των πελατών μας.

Who is who

O Κωνσταντίνος Διαμαντής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing Management, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College) και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στο Marketing από το Brunel University (Ηνωμένο Βασίλειο). Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία ως Account Manager σε διαφημιστικές εταιρείες (Above, Below-the-line και digital), εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και προωθητικών ενεργειών, στον χώρο της τηλεόρασης και στο consulting, ενώ έχει διαγράψει επιτυχημένη πορεία στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Από το 2014, ασκεί καθήκοντα ως διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας στο BMW Group Hellas, υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την εταιρική στρατηγική, την επικοινωνία μοντέλων BMW/BMW i & ΜΙΝΙ και τη Διαχείριση Μέσων.