Πόσα κιλά φαγητού πετάμε στα σκουπίδια;

Το 17% του φαγητού στη Γη πάει στα σκουπίδια σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων των Ηνωμένων Εθνών.

Περίπου 931 εκατομμύρια τόνοι φαγητού ή το 17% της συνολικής ποσότητας τροφίμων, διαθέσιμων στους καταναλωτές παγκοσμίως, κατέληξαν στα σκουπίδια των νοικοκυριών, των εστιατορίων και άλλων υπηρεσιών το 2019, χωρίς να καταναλωθούν, σύμφωνα με μία νέα μελέτη επιστημόνων των Ηνωμένων Εθνών. Το 61% των πεταμένων τροφών προήλθε από τα νοικοκυριά, το 26% από τις διάφορες υπηρεσίες τροφίμων και το 13% από τα καταστήματα εστίασης.

Εκτιμάται ότι, ανά κεφαλή σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας άνθρωπος πετάει στα σκουπίδια κάθε χρόνο 121 κιλά τροφίμων, με τα 74 κιλά από αυτά να πετιούνται από τον τομέα των νοικοκυριών

Στην Ελλάδα, η σπατάλη φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από τον μέσο παγκόσμιο όρο, αφού εκτιμάται ότι ανά κεφαλή, ετησίως, πετιούνται από τα ελληνικά νοικοκυριά 142 κιλά διαθέσιμου φαγητού που δεν καταναλώνεται, καθώς, επίσης, άλλα επτά κιλά ανά κεφαλή κάθε χρόνο από τον τομέα της εστίασης (αν και τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χώρα μας θεωρούνται μάλλον μέτριας αξιοπιστίας).

Η έρευνα τονίζει ότι έως τώρα είχε υποτιμηθεί η έκταση της σπατάλης και πως πρόκειται για πρόβλημα παγκόσμιο -πλέον- και όχι μόνο των πιο πλούσιων χωρών, όπως ίσως θα υπέθετε κανείς. Σε χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος, επίσης, μία απρόσμενα μεγάλη ποσότητα τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια. Η ποσότητα φρέσκων και επεξεργασμένων τροφίμων που πετιούνται αντιστοιχεί σε 23 εκατομμύρια βαρυφορτωμένες νταλίκες των 40 τόνων, αρκετές -αν έμπαιναν η μία πίσω από την άλλη- για να κάνουν τον κύκλο της Γης επτά φορές.

Η νέα έκθεση «Food Waste Index Report 2021» του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση για το πέταμα του αχρησιμοποίητου φαγητού στα σκουπίδια.

Αποκαλύπτει ότι σχεδόν σε κάθε χώρα, ανεξαρτήτως ύψους εθνικού εισοδήματος, υπάρχει πρόβλημα σπατάλης τροφίμων. Ο κύριος «ένοχος» είναι τα νοικοκυριά που πετούν σχεδόν το 11% των συνολικά διαθέσιμων για κατανάλωση τροφίμων ή 569 εκατομμύρια τόνους και ακολουθούν οι διάφορες υπηρεσίες τροφίμων (5% ή 244 εκατ. τόνοι) και τα εστιατόρια και λοιπά καταστήματα εστίασης (2% ή 118 εκατ. τόνοι).

Αυτή η σπατάλη σε πλανητικό επίπεδο έχει -εκτός από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις- και μία περιβαλλοντική διάσταση, καθώς εν μέσω κλιματικής αλλαγής περίπου το 8% ως 10% των παγκόσμιων εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» σχετίζονται με την τροφή που δεν καταναλώνεται.

Με περίπου 690 εκατομμύρια ανθρώπους να υποφέρουν από πείνα το 2019, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά φέτος λόγω της πανδημίας Covid-19, αλλά και με τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα για μία υγιεινή διατροφή, η μελέτη επισημαίνει ότι οι καταναλωτές πρέπει να μειώσουν δραστικά τα φαγητά που πετάνε, κυρίως στο σπίτι τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/environment/to-17-tou-fagitou-sti-gi-paei-sta-skoupidia-posa-kila-petiountai-se-ellada

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram