Schneider Electric: Λύσεις για ένα βιώσιμο ΙΤ περιβάλλον

Η Schneider Electric συμμετείχε ως Platinum χορηγός δίνοντας δυναμικά το παρών στο 23ο διαδικτυακό Greek ICT Forum – Infomobility World που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Απριλίου 2021.

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, έδωσε δυναμικά το παρών ως Platinum χορηγός στο 23ο διαδικτυακό Συνέδριο ‘Greek ICT Forum – Infomobility World’ της Teamworks. Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Απριλίου 2021, η ομάδα της εταιρείας παρουσίασε τις τελευταίες τάσεις και λύσεις της για ΙΤ υποδομές, υπηρεσίες διαχείρισης και software για ένα βιώσιμο ΙΤ περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αναδείχθηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις και η υλοποίηση μεγάλων έργων πολλών δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών. Ομιλητές από όλη την αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρουσίασαν απόψεις, υλοποιήσεις, σχέδια, προοπτικές και παραμέτρους που θα χαρακτηρίσουν την μελλοντική πορεία της αγοράς ΤΠΕ ως βασικό παράγοντα μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των φορέων της.

Στην κεντρική ομιλία του κ. Θανάση Τσικόγια, Data Center Solutions Architect, Greece – Cyprus – Malta της APC by Schneider Electric, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις ψηφιακές τεχνολογίες που αποτελούν καταλύτη για τον μετασχηματισμό των κλασικών επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και για τα ‘Data Centers του Μέλλοντος’ που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χώρου, ενέργειας και λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα πολύ ενδιαφέρον workshop της εταιρείας με θέμα ‘Simplify your hybrid IT management with EcoStruxure solutions’ με ομιλητή τον κ. Marcis Randa, IT Digital Services & Software Sales Manager, της Schneider Electric.

Όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο virtual booth της εταιρείας και να ενημερωθούν για τις προηγμένες λύσεις υποδομής, υπηρεσιών IT και τα νέα προϊόντα της APC by Schneider Electric. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομίλησουν live με εκπροσώπους της εταιρείας, ενώ είχαν πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες και πλούσιο ενημερωτικό υλικό.

Μέσα από τη συμμετοχή της σ’ αυτήν τη πρωτοποριακή digital marketing ενέργεια, η Schneider Electric είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει τους πυλώνες στρατηγικής της που εστιάζουν στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα μέσα από τη σωστή διαχείριση της ενέργειας και των εξειδικευμένων IT λύσεων υποδομής, υπηρεσιών και software, δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους.