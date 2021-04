Νίκος Γιαννουσάς: «Για τη Volvo η μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή είναι αμετάκλητη»

now viewing

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Volvo Car Hellas, Νίκος Γιαννουσάς, μας μίλησε για την πορεία της Volvo κατά την περίοδο της πανδημίας και την ανάπτυξή της στην Ελλάδα, για τα «Recharge» μοντέλα της και το αποκλειστικά ηλεκτρικό της μέλλον.

Συνέντευξη: Τρύφωνας Αλεξόπουλος

– Πώς επηρέασε τη Volvo Car Hellas η πανδημία (2020-2021);

Το ξέσπασμα της πανδημίας ήταν ένα αναπάντεχα αρνητικό γεγονός τεράστιας κλίμακας που έθεσε σε δοκιμασία και τον κλάδο του αυτοκινήτου σε όλο τον πλανήτη. Στη Volvo Car Hellas, αντιδράσαμε άμεσα και αποφασιστικά, αφενός διασφαλίζοντας την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών μας και αφετέρου εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία για την επικοινωνία μας με τον πελάτη και την εξυπηρέτησή του. Εχοντας κατακτήσει κορυφαίες θέσεις στην έρευνα ικανοποίησης πελατών, αλλά και βασιζόμενοι στη σύγχρονη σειρά των μοντέλων μας που απαντά στις ανάγκες των καιρών για την ασφάλεια του ανθρώπου και την προστασία του κόσμου που τον περιβάλλει, δρομολογήσαμε μία ισχυρή ανάκαμψη. Σε αυτή, συνέβαλε το απαράμιλλο πλέγμα εξασφάλισης των πελατών μας που ενισχύθηκε από το λανσάρισμα της 5ετούς εγγύησης και της Εγγυήσης Ανταλλακτικών για τον Πελάτη Εφ’ όρου Ζώης.

Κατά το δεύτερο μισό του 2020, πετύχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Με αιχμή τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τη σειρά Recharge, εδραιώσαμε την αδιαμφισβήτητα ηγετική μας θέση στην κατηγορία των Plug-in υβριδικών μοντέλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 το ένα στα δύο μοντέλα Volvo που παραγγέλθηκαν στη χώρα μας ήταν Volvo Recharge. Την ίδια περίοδο, είδαμε τα XC40, XC60 και XC90 να κατακτούν την πρώτη θέση στις κατηγορίες τους. Κλείσαμε το έτος με αύξηση του μεριδίου μας κατά 13% σε σχέση με το 2019 και συνεχίζουμε με αυξημένη δυναμική και τους πρώτους μήνες του 2021.

– Πώς ανταποκρίνονται οι πελάτες στα εξηλεκτρισμένα οχήματα που είναι διαθέσιμα και πόσο σημαντικοί είναι οι εταιρικοί χρήστες για εσάς;

Το κοινό ωριμάζει και κατανοεί πλέον ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, προσφέροντας ένα μοντέλο μετακίνησης που είναι βιώσιμο, αλλά και με πολλά πλεονεκτήματα στην εφαρμογή του. Οι πιο αυστηροί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων, η εντεινόμενη πίεση για περισσότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα κίνητρα που δίνονται για τα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και η ανάπτυξη των δικτύων φόρτισης κάνουν πλέον όλο και περισσότερους πελάτες να σκέφτονται σοβαρά την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο βραχυπρόθεσμο και το μεσοπρόθεσμο μέλλον. Οι υπηρεσίες προς εταιρικούς πελάτες είναι ένα σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς μας. Διαθέτουμε αφενός την τεχνογνωσία και αφετέρου τον στόλο των αυτοκινήτων που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εταιρικών χρηστών. Τα αυτοκίνητά μας προσφέρουν κορυφαία ασφάλεια, πλήρη χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας – σύντομα και με δυνατότητα λήψης ασύρματων αναβαθμίσεων – και απαράμιλλο συνδυασμό επιδόσεων και οικονομίας. Επιπλέον, υλοποιούμε μία αποτελεσματική στρατηγική για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο κομμάτι των εταιρικών πωλήσεων και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις. Εισπράττουμε, συνεπώς, την ανταπόκριση που περιμένουμε, καθώς όσον αφορά στις πωλήσεις εταιρικών μοντέλων βρισκόμαστε στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας των premium αυτοκινήτων που συμμετέχουμε, ενώ τη χρονιά που μας πέρασε διευρύναμε το σχετικό μερίδιό μας από 19,7 % σε 22,1%.

– H Volvo ανακοίνωσε ότι το μέλλον της θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό. Πόσο εύκολη είναι αυτή η μετάβαση και μέχρι πότε θα ολοκληρωθεί;

Ο μετασχηματισμός μας σε κατασκευαστή αποκλειστικά premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι μέρος του οράματός μας για το μέλλον της αυτοκίνησης και της δέσμευσής μας να λειτουργούμε πάντοτε με προτεραιότητα τον άνθρωπο. Η πορεία μας προς την ηλεκτροκίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουμε ήδη κατακτήσει σημαντικά ορόσημα προς την ολοκλήρωσή της. Η ηλεκτροκίνηση, σε Plug-in υβριδική ή ήπια υβριδική εκδοχή, υφίσταται ήδη σε όλο το εύρος της γκάμας των αυτοκινήτων μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε μας μοντέλο υπάρχει και μία Plug-in υβριδική έκδοση σειράς Recharge. Μέχρι το 2025, δεν θα υπάρχει ούτε ένα Volvo που δεν θα μπαίνει στην πρίζα, καθώς στοχεύουμε το 50% των πωλήσεών μας να προέρχεται από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το υπόλοιπο από Plug-in υβριδικά. Και μέχρι το 2030, όλα τα αυτοκίνητα που παράγουμε θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μας αυτοκίνητο, XC40 Recharge, είναι σε παραγωγή, ενώ πρόσφατα παρουσιάσαμε τo αποκλειστικά ηλεκτρικό C40 Recharge. Στα επόμενα χρόνια, θα λανσάρουμε κι άλλα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του κοινού.

Είναι σημαντικό το ότι ο εξηλεκτρισμός μας δεν αφορά μόνο την γκάμα μας αλλά και το σύνολο της δραστηριότητάς μας. Αυτό μας φέρνει μπροστά από τους στόχους που έχει θέσει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, επιτρέποντάς μας να είμαστε βέβαιοι ότι έως το 2040 θα είμαστε κλιματικά ουδέτεροι σε όλη την αλυσίδα της δραστηριότητάς μας, εναρμονιζόμενοι πλήρως με τους στόχους της σχετικής συμφωνίας. Η κλιματική αλλαγή είναι για εμάς η απόλυτη δοκιμή ασφαλείας. Η συνοπτική απάντηση, λοιπόν, είναι ότι για τη Volvo η μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή είναι δρομολογημένη, αμετάκλητη και απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον.

– Παρουσιάσατε το πρώτο υβριδικό σας αυτοκίνητο πριν από μια δεκαετία. Είναι τα υβριδικά οχήματα καλύτερη επιλογή από τα αμιγώς ηλεκτρικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση;

Διανύουμε μία περίοδο μετεξέλιξης προς την ηλεκτρική εποχή, κατά την οποία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως για παράδειγμα οι υποδομές φόρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι τα Plug-in υβριδικά οχήματα είναι η βέλτιστη λύση. Και είναι μία εξαιρετική λύση, με δεδομένα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον χρήστη και την πολύ μικρή επίπτωσή τους στο περιβάλλον. Η Volvo διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στην εξέλιξη και την κατασκευή αυτών των οχημάτων και το αποδεικνύει με το λανσάρισμα της σειράς Recharge, που καλύπτει οποιαδήποτε προτίμηση όσον αφορά στα μοντέλα μας. Ο οδηγός ενός Volvo Recharge απολαμβάνει συναρπαστικές επιδόσεις και δυναμική οδήγηση όποτε το επιθυμεί. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να κινείται καθημερινά μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, με μηδενική κατανάλωση καυσίμου και μηδενικές εκπομπές ρύπων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η καθημερινή οδήγηση χωρίς εκπομπές καυσαερίων έχει άμεσο περιβαλλοντικό αντίκρισμα, καθώς συντελεί στη μείωση της ρύπανσης εκεί ακριβώς που η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη: στις πόλεις, όπου οι περισσότεροι από εμάς ζουν και κινούνται. Από την πλευρά μας, έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, τολμήσαμε να προαναγγείλουμε το οριστικό τέλος του κινητήρα εσωτερικής καύσης και αναμένουμε ότι καθώς οι συνθήκες θα ωριμάζουν, το πέρασμα στα αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα δώσει την οριστική λύση.

– Πότε θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας στην Ελλάδα; Θα διατίθενται και στη χώρα μας για αγορά αποκλειστικά online;

Το πρώτο μας αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, XC40 Recharge, αναμένεται στη χώρα μας μέσα στους επόμενους μήνες. Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από την υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στο καινοτόμο compact SUV, XC40, και θεωρούμε ότι η ηλεκτρική του εκδοχή θα βρει σημαντική απήχηση, καθώς είναι ένα καινοτόμο αυτοκίνητο με μεγάλη αυτονομία και πολύ καλές επιδόσεις. Σε δεύτερο χρόνο, θα ακολουθήσει το C40 Recharge, ένα ε-ντυπωσιακό αυτοκίνητο και το πρώτο Volvo στην ιστορία της μάρκας που σχεδιάστηκε αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό. Οπως έχουμε ανακοινώσει, τα αμιγώς ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα θα διατίθενται μόνον online, σε συνδυασμό με έξυπνα πακέτα παροχών που θα προσφέρουν εξασφάλιση και απροβλημάτιστη χρήση στον πελάτη.

– H Volvo αποτελεί ηγετική δύναμη στην οδική ασφάλεια. Ποιες καινοτομίες διαφοροποιούν τα μοντέλα σας από τον ανταγωνισμό; Είναι τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα το ίδιο ασφαλή;

Η ηγετική μας θέση στην οδική ασφάλεια είναι αποτέλεσμα μιας σειράς καινοτομιών, από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, σε κάθε πτυχή της οδήγησης και του αυτοκινήτου. Το αποδεικνύουν οι παγκόσμιες πρωτιές μας, η κορυφαία βαθμολογία των μοντέλων μας στις πιο απαιτητικές δοκιμές σύγκρουσης, οι σημαντικές βραβεύσεις και η αντίληψη που έχει το κοινό για τις επιδόσεις μας στην ασφάλεια. Ο εξοπλισμός των αυτοκινήτων μας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ασφάλεια είναι διαρκής. Θα αναφέρω, ενδεικτικά, τη νέα πλατφόρμα μας Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) που αξιοποιεί ακόμη περισσότερο τα hi-tech συστήματα προστασίας του αυτοκινήτου, ενώ διευκολύνει και την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.

Οσον αφορά στα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα παρέχουν το ίδιο κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας, καθώς σχεδιάζονται με πρώτη προτεραιότητα την προστασία των επιβατών και με μέριμνα για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που δημιουργούν η προσθήκη της μπαταρίας και το αυξημένο βάρος.

Who is who

O κ. Γιαννουσάς διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου, με θητεία σε σημαντικές θέσεις ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε διάφορες μάρκες του κλάδου. Στη διάρκεια της 25ετούς επαγγελματικής του πορείας, ήρθε σε επαφή με διαφορετικές αγορές και νοοτροπίες. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γιαννουσάς έχει διατελέσει γενικός διευθυντής εισαγωγικών εταιρειών και μονάδων συναρμολόγησης οχημάτων, καθώς και διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύου σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αφρική. Ο κ. Νίκος Γιαννουσάς είναι κάτοχος M.B.A., παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.