Αφορά Ελλάδα και Κύπρο: Ένας παλιός γνώριμος ανέλαβε τα θέματα της ενέργειας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Τόνι Μπλίνκεν, ανακοίνωσε ότι διόρισε στη θέση του κορυφαίου συμβούλου για θέματα ενεργειακής ασφάλειας, τον 48χρονο Έιμος Χόχσταϊν.

Βασικές του αρμοδιότητες είναι η διαχείριση του θέματος με τον αγωγό Nord Stream II, γενικότερα η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια… και οι στόχοι των ΗΠΑ για το «Κλίμα».

Το ενδιαφέρον της τοποθέτησης είναι ότι πρόκειται για έναν παλιό γνώριμο από την εποχή της κυβέρνησης Ομπάμα. Το 2011 διορίστηκε Ειδικός Απεσταλμένος και Συντονιστής για τις Διεθνείς Ενεργειακές Υποθέσεις (Special Envoy and Coordinator for International Energy Affair).

Η θητεία του προφανώς θεωρήθηκε επιτυχημένη, καθώς το 2015 ο Ομπάμα επιχείρησε να τον διορίσει ως Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών για τις Ενεργειακές Πηγές (Assistant Secretary of State for Energy Resources), όμως ο διορισμός δεν προχώρησε από την αμερικανική Γερουσία. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το 2017 που αποχώρησε από την κυβέρνηση Ομπάμα, συνεργάστηκε στενά με τον σημερινό πρόεδρο, ο οποίος τότε ήταν αντιπρόεδρος.

Τον Μάρτιο του 2017 προσελήφθη ως Αντιπρόεδρος με αρμοδιότητα για το μάρκετινγκ, της ενεργειακής εταιρίας Tellurian, η οποία με βάση το Χιούστον του Τέξας, ασχολείται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Εν τω μεταξύ, το όνομά του δεν αφήνει απορίες σχετικά με το από που «κρατάνε οι ρίζες του».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο State Department είχε ασχοληθεί και με τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου. Σε τηλεγράφημά του, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) στις 17/11/2014, είχε ζητήσει την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η φρασεολογία αυτή, εκ πρώτης όψεως δείχνει να μην διάκειται θετικά απέναντι στην προοπτική κατασκευής του αγωγού EastMed, που αποτελεί πάγιο στόχο της Τουρκίας, η οποία θέλει να αναδειχθεί κόμβος ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2014 όμως έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι.

Είχε επίσης υποστηρίξει τη σημασία της συνεργασίας, ενώ είχε τονίσει ότι «η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να αποτελέσει πηγή προμήθειας για τις παγκόσμιες αγορές αλλά κυρίως για την Ευρώπη», αλλά και ότι «εάν οι πολιτικές μας είναι ορθές, τα οφέλη από το φυσικό αέριο θα είναι πολύ σημαντικά και εντυπωσιακά».

Κατά συνέπεια, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να διαπιστωθεί ποιες είναι οι απόψεις του Χόχσταϊν το 2021, σε συνδυασμό και με τις θέσεις που έχει εκφράσει η κυβέρνηση Μπάιντεν για τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως όμως όσον αφορά τη συμπεριφορά της Τουρκίας.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΟΝΙ ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

I am appointing Amos Hochstein to serve as the Department’s Senior Advisor for Energy Security, underscoring the Administration’s commitment to promote energy security for the United States and our allies and partners. His immediate focus will be implementation of measures to reduce the risks posed by the Nord Stream 2 pipeline, as outlined in the July 21 Joint Statement of the United States and Germany on Support for Ukraine, European Energy Security, and our Climate Goals.

Senior Advisor Hochstein brings decades of experience to this role, having held senior positions in the State Department, academia, and the private sector. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated U.S. strategy to strengthen global energy security, especially in Central and Eastern Europe.

This appointment demonstrates the Administration’s resolve to utilize energy diplomacy to ensure the security of supply during this critical time of energy transition, push back against the Kremlin’s use of energy as a geopolitical weapon, and to advance a more secure and sustainable energy future for Ukraine and frontline NATO and EU countries.

ΠΗΓΗ: DEFENCE POINT