Schneider Electric: Πραγματοποιεί το Innovation Talk Webinar

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, πραγματοποίησε το ειδικά σχεδιασμένο για τους επαγγελματίες του κλάδου διαδικτυακό σεμινάριο, ‘Innovation Talk’, με θέμα: ‘Γιατί η απομακρυσμένη παρακολούθηση της υποδομής πληροφορικής είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή σας’.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν, αφορούσαν την ανάγκη της απομακρυσμένης παρακολούθησης του εξοπλισμού της εκάστοτε επιχείρησης, τις τάσεις της αγοράς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόρων. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ο Marcis Randa, Software Sales Manager for CEEI/Noridc Schneider Electric IT Digital Services & Software παρουσίασε τα οφέλη της χρήσης του EcoStruxure IT Expert που συμβάλλει στη διαφύλαξη της φυσικής υποδομής των data centers, αλλά και των κρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργική απόδοση των επιχειρήσεων και τις ροές εσόδων.

Πρόκειται για ένα λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης που απλοποιεί τη διαχείριση της hybrid τεχνολογίας πληροφοριών (IT) επιτρέποντας στους πελάτες να ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και συγκεντρώνονται στην ανοιχτή, διαλειτουργική αρχιτεκτονική και πλατφόρμα EcoStruxure™ της Schneider Electric, επιτρέποντας την αποτελεσματική διαχείριση και την πρόβλεψη κινδύνων και κρίσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργική αποδοτικότητα όλης της υποδομής στην τοποθεσία.

Εξασφαλίστε ενισχυμένη ασφάλεια, αξιοπιστία, αποδοτικότητα και συνδεσιμότητα στην επιχείρησή σας αξιοποιώντας τις εξελίξεις στο IoT, την ανίχνευση, το cloud, την ανάλυση στον κυβερνοχώρο, για καινοτομία σε κάθε επίπεδο.