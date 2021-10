ElvalHalcor: Mεγάλος νικητής με εννέα βραβεία στα Manufacturing Excellence Awards 2021

now playing

Η ElvalHalcor απέσπασε εννέα συνολικά βραβεία στα Manufacturing Excellence Awards 2021 της Boussias Communications. Μεταξύ αυτών και δύο κορυφαία βραβεία, καθώς η ElvalHalcor αναδείχθηκε σε Smart and Innovative Factory of the Year, ενώ κατέκτησε και το Αριστείο στην κατηγορία Γυαλί, Μέταλλο, Χαρτί. Επιπρόσθετα, η ElvalHalcor τιμήθηκε με 4 Gold βραβεία, 2 Silver και 1 Bronze.

Πιο συγκεκριμένα, η ElvalHalcor έλαβε τα παρακάτω τέσσερα Gold βραβεία:

Στην ενότητα Επενδύσεις και Στρατηγική (στην κατηγορία Σημαντική Παραγωγική Επένδυση) με τη συμμετοχή του Τομέα Έλασης Αλουμινίου-Elval, βραβεύτηκε το επενδυτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τετραπλό Θερμό Έλαστρο Τandem: Μια επένδυση ορόσημο για την ElvalHalcor».

Στην ενότητα Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες (στην κατηγορία Αξιοποίηση Τεχνολογιών στην Παραγωγή), διακρίθηκε το «Ρομποτικό σύστημα αυτόματης συγκόλλησης εσωτερικών σπειρών στο Τandem» του Τομέα Έλασης Αλουμινίου-Elval

του Τομέα Έλασης Αλουμινίου-Elval Στην κατηγορία Αποτελεσματικά Logistics, βραβεύτηκε το «Quintiq Advanced Supply Chain Planning and Optimisation» του Τομέα Έλασης Αλουμινίου-Elval

του Τομέα Έλασης Αλουμινίου-Elval Στην κατηγορία καινοτόμα προϊόντα, διακρίθηκε το καινοτόμο προϊόν TALOS XS του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων-Halcor.

Επιπρόσθετα η ElvalHalcor, στην ενότητα Εργασία, Ασφάλεια και Περιβάλλον, απέσπασε 2 Silver βραβεία: ένα στην κατηγορία Περιβαλλοντική και Eνεργειακή Πολιτική για το πρόγραμμα «Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου», ενώ στην κατηγορία Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το Silver απέσπασε το πρόγραμμα: «H ElvalHalcor διαχρονικά κοντά στον άνθρωπο το περιβάλλον και την Κοινωνία».

Τέλος η ElvalHalcor, έλαβε το Bronze βραβείο, στην ενότητα Επενδύσεις και Στρατηγική – κατηγορία Στρατηγική για ESG (Environment, Society, Governance), για την πιστοποίηση του Τομέα Έλασης Αλουμινίου-Elval σύμφωνα με το πρότυπο ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard.

O κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ElvalHalcor και Executive Director του Τομέα Έλασης Αλουμινίου, παραλαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο «Smart and Innovative Factory of the Year», δήλωσε: «Χάρη στις τεχνολογίες αιχμής που εφαρμόζονται στην ElvalHalcor έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων και λύσεων αλουμινίου καθώς και χαλκού και κραμάτων χαλκού εξαιρετικής ποιότητας με τεχνικά χαρακτηριστικά και μοναδικές ιδιότητες που πληρούν τα υψηλά πρότυπα των πελατών μας παγκοσμίως. Τα προϊόντα της ElvalHalcor διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, την αξιοπιστία, τα καινοτόμα και βιώσιμα χαρακτηριστικά τους καθώς και την μεγάλη προστιθέμενη αξία τους. Διαθέτοντας αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε διεθνή αναγνώριση και να αποτελεί πλέον η ElvalHalcor, κορυφαίο παραγωγό υψηλού κύρους και αξιοπιστίας στον κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού».

Από την πλευρά του, ο κ. Σπύρος Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής της ElvalHalcor, παραλαμβάνοντας το Αριστείο του Κλάδου Γυαλί, Μέταλλο, Χαρτί, δήλωσε: Η ElvalHalcor βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς αλουμινίου και χαλκού, με 17 παραγωγικές μονάδες σε 4 χώρες, με κύκλο εργασιών 2 δις. ευρώ και 136 εκατ. ευρώ a–EBITDA, κατέχοντας κορυφαία θέση σε προϊόντα αλουμινίου, ενώ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη. Με 84 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, εξωστρεφή και παγκόσμια εμπορική παρουσία με 1,8 δις. ευρώ εξαγωγές και 475 χιλ. τόνους πωλήσεις σε πάνω από 100 χώρες, συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία, πελατοκεντρική φιλοσοφία, συνεχή μέριμνα για τους ανθρώπους της και δέσμευση για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ElvalHalcor πρωτοπορεί παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις χαλκού και αλουμινίου που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της σε ποιότητα. Μέσα από συνεχείς στρατηγικές επενδύσεις και οι δύο τομείς της ElvalHalcor είναι σήμερα σε θέση να καλύψουν την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε προϊόντα αλουμινίου και χαλκού που προκύπτει από τις παγκόσμιες τάσεις, όπως η αστικοποίηση, η ηλεκτροκίνηση και η κυκλική οικονομία».