Schneider Electric: Συνεργάζεται με IT διανομείς για την παροχή υπηρεσιών Managed Power

Συνδυάζοντας hardware, software και υπηρεσίες σε μια ενιαία λύση, οι IT distributors αυξάνουν τις ταμειακές ροές για τους IT partners και επεκτείνουν τις δυνατότητες των υπηρεσιών τους αυξάνοντας τις επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων

Το Managed Power as a Service ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές προκλήσεις για τους τελικούς χρήστες ΙΤ, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για επίβλεψη σε πραγματικό χρόνο, της μεγαλύτερης πρόσβασης σε τεχνική υποστήριξη, αλλά και της ανάγκης για αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους

Το Managed Power as a Service προσφέρει ξεγνοιασιά στους χρήστες, εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία των προϊόντων, αποφεύγοντας ενδεχόμενες επισκευές και ζημίες ενώ διασφαλίζει την επιχειρηματική συνέχεια

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με IT distributors από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Αυστρία για την παροχή μιας managed services προσφοράς για IT channel partners. Διαθέσιμο μέσω της ALSO, της Ingram Micro και TechData, το Managed Power συνδυάζει τα έξυπνα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος της APC™ by Schneider Electric με τις βραβευμένες υπηρεσίες Monitoring & Dispatch, βοηθώντας τους συνεργάτες να δημιουργήσουν τη δική τους “as a Service” προσφορά. Το Managed Power as a Service θα ενισχύσει τα κέρδη των συνεργατών, προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες τους, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος και αυξάνοντας τις επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων μέσω υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με το IDC, το 40% των τελικών χρηστών σχεδιάζει να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες τις πρωτοβουλίες που αφορούν στο edge. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η σύνδεση της κρίσιμης ισχύος και της υβριδικής υποδομής, ο χρόνος διακοπής των μηχανημάτων έχει γίνει πιο διαδεδομένος. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Uptime Institute το 2020, το 75% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ο χρόνος διακοπής των μηχανημάτων μπορεί να αποφευχθεί με καλύτερη διαχείριση και βέλτιστες διαδικασίες. Το νέο Managed Power as a Service ανταποκρίνεται σε μέγιστο βαθμό στις βασικές προκλήσεις των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για επίβλεψη σε πραγματικό χρόνο σε κρίσιμους ιστότοπους, της μεγαλύτερης πρόσβασης σε τεχνική υποστήριξη και της ανάγκης μιας αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κόστους. Επιπλέον, παρέχει έναν απλό τρόπο στους channel partners να αντιμετωπίσουν μια νέα απαίτηση της αγοράς για εφεδρική προστασία ισχύος σε απομακρυσμένους ιστότοπους και να προσφέρουν τεχνική υποστήριξη, με προβλεπόμενο μειωμένο κόστος έως και 59%.

Μέσω των ευέλικτων οικονομικών όρων που προσφέρουν οι συμμετέχοντες IT distribution partners, το Managed Power as a Service παρέχει αυξημένη αξιοπιστία πληροφορικής, προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης και πλήρη προστασία των προϊόντων. Η λύση περιλαμβάνει:

Τα APC μονοφασικά μοντέλα Smart – UPS με προεγκατεστημένες κάρτες διαχείρισης δικτύου για ασφαλή, απομακρυσμένη παρακολούθηση.

– προσφέροντας 24 ώρες το 24ωρο υποστήριξη για την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής των μηχανημάτων. Ευέλικτοι όροι χρηματοδότησης – από συμμετέχοντες IT distributors, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών συμβάσεων με όρους ενός, τριών και πέντε ετών. Οι συμφωνίες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους τελικούς χρήστες να αυξάνουν τις επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.

«Στη Schneider Electric, αναπτύσσουμε εδώ και πολύ καιρό τεχνολογίες αιχμής και υπηρεσίες βοηθώντας τους συνεργάτες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο David Terry, VP IT Channels, Schneider Electric Europe. «Συνεργαζόμενοι με επιλεγμένους διανομείς και αποκτώντας πρόσβαση σε ευέλικτους όρους αποπληρωμής, οι συνεργάτες μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους Managed Power Service, αξιοποιώντας το UPS hardware, το λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης και τις υπηρεσίες μας για να δώσουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες και να μετατρέψουν τις μεμονωμένες συναλλαγές σε ένα προβλέψιμο, μηνιαίο μοντέλο εξυπηρέτησης».

Επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων με ευέλικτους όρους χρηματοδότησης

Αναπτύσσοντας το Managed Power as a Service αυξάνονται τα κέρδη των συνεργατών παρέχοντας διευρυμένες δυνατότητες υπηρεσιών καθώς και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων, με ευέλικτους όρους χρηματοδότησης για τους πελάτες. Η λύση βασίζεται στην προσέγγιση pay as you grow, η οποία παρέχει στους πελάτες πρόσβαση στην τεχνολογία που χρειάζονται τώρα, παράλληλα με το επιθυμητό επίπεδο υποστήριξης υπηρεσιών. Διατίθενται ευέλικτες επιλογές χρηματοδότησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Αυστρία από την ALSO, την Ingram Micro και TechData . Το Managed Power as a Service θα είναι διαθέσιμο σε άλλες χώρες σε όλη την Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη του Managed Power as a Service και τις δυνατότητες που υπάρχουν σύμφωνα με την επιχείρησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ALSO, την Ingram Micro και την TechData.