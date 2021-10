NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει επιτυχώς το πρώτο πράσινο ομόλογο για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάκαμψης

Πρώτο πράσινο ομόλογο NextGenerationEU Το 15ετές ομόλογο φέρει τοκομερίδιο 0,40 % και είχε απόδοση με διακράτηση έως τη λήξη 0,453 %, παρέχοντας περιθώριο -8 μονάδων βάσης σε σχέση με τις μέσες πράξεις ανταλλαγής, που ισοδυναμεί με 31,6 μονάδες βάσης πάνω από το 15ετές Bund που λήγει τον Μάιο του 2036 και με -4,6 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 15ετές OAT που λήγει τον Μάιο του 2036. Το τελικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 135 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η έκδοση του ομολόγου υπερκαλύφθηκε πάνω από 11 φορές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών για πράσινα ομόλογα στην ιστορία των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών και για το μεγαλύτερο πράσινο ομόλογο που έχει εκδοθεί ποτέ. Επικεφαλής διαχειριστές αυτής της συναλλαγής ήταν η Bank of America Securities Europe S.A., η Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., η Deutsche Bank AG, η Nomura Financial Products Europe GmbH και η TD Securities. Συνηγούμενες τράπεζες ήταν η Danske Bank A/S, η Intesa Sanpaolo S.p.A. και η Banco Santander S.A.