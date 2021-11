Αιολική ενέργεια, αμμωνία και μεθανόλη: Το τρίπτυχο της MOL για ένα πράσινο μέλλον

Η ιαπωνική Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) συνεχίζει να επενδύει σε εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες μείωσης εκπομπών, αναζητώντας τρόπους μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου της.

Πρόσφατα, η MOL ανακοίνωσε τη σύναψη μιας συμφωνίας συνεργασίας με τη Vale International SA, προκειμένου να μελετήσουν από κοινού την εγκατάσταση ενός συστήματος «Rotor Sail» σε ένα φορτηγό πλοίο χωρητικότητας 200.000 τόνων της MOL. Στόχος των δύο εταιρειών είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του πλοίου, μέσω της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή βοηθητικής πρόωσης, και η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε μια συμφωνία για την ανάπτυξη ενός πλοίου μεταφοράς αμμωνίας, το οποίο θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο και αμμωνία, σε συνεργασία με τις Namura Shipbuilding Co., Ltd. και Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.

Η αμμωνία ως καύσιμο αποτελεί μια αρκετά υποσχόμενη λύση για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας σε αρκετούς κλάδους και, καθώς η ζήτηση αυτής αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, η MOL σκοπεύει να επενδύσει σε πλοία μεταφοράς αμμωνίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα πλεονεκτήματά της ως ενός καυσίμου που μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των πλοίων της.

Ένα ακόμα εναλλακτικό καύσιμο στο οποίο έχει επενδύσει η MOL για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου της είναι η μεθανόλη. Στις 4 Νοεμβρίου, η εταιρεία παρέλαβε ένα πλοίο μεταφοράς μεθανόλης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί ως καύσιμα είτε πετρέλαιο είτε μεθανόλη. Η MOL αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές πλοίων μεταφοράς μεθανόλης παγκοσμίως και από το 2016 επενδύει σε πλοία διπλού καυσίμου, τα οποία μπορούν να καταναλώνουν μεθανόλη, προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές του στόλου της.