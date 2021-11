Energy Remix: Το νέο εκπαιδευτικό παιχνίδι της ENEL GREEN POWER

now playing

Το νέο διασκεδαστικό παιχνίδι της EGP «Energy Remix» σκοπεύει να ενημερώσει το κοινό για το πώς λειτουργούν τα αιολικά, υδροηλεκτρικά, ηλιακά πάρκα και τα έργα γεωθερμικής ενέργειας. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να διαχειριστούν οι παίχτες τη δική τους εικονική πόλη με τον πιο βιώσιμο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι καλύπτονται οι ενεργειακές της ανάγκες. Ξεκινώντας, οι παίχτες επιλέγουν το επίπεδο που επιθυμούν και απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες σχετίζονται με τη λογοτεχνία, την ιστορία, την επιστήμη, την τεχνολογία και την οικονομία. Απαντώντας σωστά στις ερωτήσεις, οι παίχτες ουσιαστικά δημιουργούν τον δικό τους κόσμο ενέργειας.

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, Επικεφαλής Επικοινωνίας Ευρώπης για την Enel Green Power, δήλωσε σχετικά: «Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης μέσω της αποδέσμευσης από τα ορυκτά καύσιμα και την αύξηση της διείσδυσης των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη. Ταυτόχρονα, για να είναι πετυχημένη και δίκαιη η μετάβαση, έχουμε χρέος να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της βιωσιμότητας σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα στη νέα γενιά. Με το νέο μας διαδικτυακό παιχνίδι, Energy Remix, συμβάλλουμε στη δημιουργία της γενιάς του μέλλοντος, αναδεικνύοντας τη καθοριστική σημασία των ΑΠΕ για ένα μέλλον χωρίς άνθρακα».

Παράλληλα με το Energy Remix, η Enel Green Power για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρόσφερε τη δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές από 14-20 ετών να λάβουν μέρος στην παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα PlayEnergy. Mέσα από έναν κύκλο 7 διαφορετικών προκλήσεων διεκδίκησαν ως 2.000 ευρώ σε διαδικτυακές αγορές και την πρόκρισή τους στον τελικό, όπου οι φιναλίστ ομάδες από όλο τον κόσμο αναμετρούνται στην παραγωγή ιδεών για την κυκλική οικονομία. Επίσης, από το 2014 η Enel Green Power υλοποιεί στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Energy on the Go σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.