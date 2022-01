Schneider Go Green 2022: Έναρξη μαθητικού διαγωνισμού καινοτομίας από τη Schneider Electric

Οι φοιτητές Μηχανικής από όλο τον κόσμο, σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Universum αξιολόγησαν τη Schneider Electric ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς εργοδότες του κλάδου παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, η Schneider Electric κατέκτησε την 24η θέση, στην λίστα με τους Top-25 ελκυστικούς εργοδότες, αποδεικνύοντας ότι η κουλτούρα της εταιρείας, η οποία προωθεί ένα θετικό ισοζύγιο εργασίας και προσωπικής ζωής για τους εργαζομένους της, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 220.000 φοιτητές, από τις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, όπου αξιολόγησαν τις συμμετέχουσες εταιρίες με βάση 40 διαφορετικά κριτήρια.

Στην Schneider Electric οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να χτίσουν σχέσεις αλλά και να μάθουν για την βιομηχανία, μέσω νέων ψηφιακών τρόπων εργασίας και παράλληλα, να εξερευνήσουν μελλοντικά επαγγελματικά μονοπάτια. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση Global Virtual Student Experience, εργασιακές ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης, και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για νέους επαγγελματίες όπως προγράμματα πρακτικής σε virtual, αλλά και real life συνθήκες, προγράμματα τελειόφοιτων και εκπαίδευσης.

Η διάκριση αυτή, έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσης της εταιρείας να διπλασιάσει τον αριθμό ευκαιριών που δίνει σε νέους και αποφοίτους μέχρι το 2025, με τη μορφή εκπαίδευσης ή πρακτικής άσκησης, αναζητώντας εκείνους που θα κάνουν τη διαφορά! Ως απάντηση στην παραπάνω δέσμευση, η Schneider Electric ανακοίνωσε την έναρξη του ετήσιου μαθητικού διαγωνισμού Schneider Go Green 2022, σε συνεργασία με την AVEVA, εταιρεία λογισμικού και συνεργάτη της SE, με στόχο την ανακάλυψη των τελευταίων καινοτόμων ιδεών στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε στελέχη από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, να λάβουν mentorship από experts και επαγγελματίες και εργασιακές ευκαιρίες. Η νικήτρια ομάδα μάλιστα θα λάβει και χρηματικό έπαθλο αξίας έως 10.000 ευρώ.

Το Schneider Go Green είναι ένας μεγάλος διαγωνισμός για τους μαθητές που ειδικεύονται στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της μηχανολογίας και του μάρκετινγκ παγκοσμίως, με καταγεγραμμένους συμμετέχοντες το 2021, 25.000 νέους, από τουλάχιστον 3.000 διαφορετικά πανεπιστήμια, σε 130 χώρες. Ο φετινός διαγωνισμός υπόσχεται να προσελκύσει ακόμα περισσοτέρους υποψήφιους αφού έχει πέντε ελκυστικές θεματολογίες: “Access to Energy”, “Homes of the Future”, “Supply Chain of the Future”, “Grids of the Future” and “De[coding] the Future”.

Φέτος οι διαγωνιζόμενες ομάδες, αποτελούμενες από δυο ή τέσσερείς μαθητές, δεν θα δηλώνουν γένος, μια πρακτική που αντανακλά την πολιτικής της Schneider Electric σχετικά με την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης. Ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού της ίδιας χώρας φοίτησης και εφόσον εγγεγραμμένοι σε κάποιο πανεπιστήμιο, παράλληλα με τη διάρκεια του διαγωνισμού. Οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης συμμέτοχης είναι 25 Φεβρουαρίου 2022.