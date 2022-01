ESG: Διπλάσιες εκδόσεις πράσινων ομολόγων

Πάνω από 1,6 τρις. δολάρια βιώσιμου χρέους εκδόθηκε το 2021, ποσό που συνιστά νέο ρεκόρ και αυξάνει τις συνολικές εκδόσεις σε πάνω από 4 τρις. δολάρια.

Όπως επισημαίνει σε έκθεσή της η BNEF, η ανάπτυξη ήρθε υπό την πίεση της κλιματικής διάσκεψης COP26, των δεσμεύσεων κρατών και επιχειρήσεων για βιώσιμα προγράμματα, καθώς και πρωτοβουλίες όπως το Glasgow Financial Alliance for Net Zero.