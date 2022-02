Schneider Electric: Σημαντικές διακρίσεις στα Energy Mastering Awards 2022 για τις βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις της

Η Schneider Electric, ξεχώρισε στα φετινά Energy Mastering Awards 2022, αποσπώντας τον τίτλο ‘Energy Efficient Solution of the Year’. Επιπλέον, η εταιρεία αναγνωρίστηκε για τις καινοτόμες λύσεις της με τρία Gold βραβεία στις κατηγορίες «Energy Efficiency», «Energy Efficient & Saving Products, Technologies and Services» και «Energy Efficiency in Mobility», καθώς και ένα Silver βραβείο στην κατηγορία «Energy Intelligence Software».

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αφορούν τις επιτυχημένες λύσεις και συνεργασίες που ανέπτυξε η εταιρεία, ώστε να πετύχει την αποτελεσματικότερη διαχείριση ενέργειας και να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών των πόλεων (Smart Cities). Επιπλέον, αναφέρονται και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και προς τους χρήστες, προσφέροντας μείωση των λειτουργικών δαπανών και επιτάχυνση της βιωσιμότητας.

Η Schneider Electric διακρίθηκε στην κατηγορία «Energy Efficiency» για τα καινοτόμα προϊόντα της που βοήθησαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος Ship Energy Efficiency System (SEES), το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με την εταιρεία SELMA. Το SEES χρησιμοποιείται στον κλάδο της ναυτιλίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων συγκεκριμένων συστημάτων του πλοίου (αντλιών ψύξης με χρήση θαλασσινού νερού, ανεμιστήρων εξαερισμού μηχανοστασίου, αντλίας συμπύκνωσης βοηθητικών καυστήρων), μέσω της μείωσης της ενέργειας που απαιτείται για την ικανοποιητική λειτουργία τους. Ειδικότερα, το SEES επιτρέπει την σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, βελτιστοποιώντας τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρώντας φόρτο από τις γεννήτριες, βελτιώνοντας το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του πλοίου.

Η διάκριση της εταιρείας στην κατηγορία «Energy Efficient & Saving Products, Technologies, and Services» , οφείλεται στο νέο “πράσινο” και καινοτόμο πίνακα διανομής ισχύος Μέσης Τάσης SM AirSeT. Συγκεκριμένα, η νέα καινοτόμος σειρά πινάκων Μέσης Τάσης SM AirSeT της εταιρείας λειτουργεί με τη νέα τεχνολογία SF6-free που αντικαθιστά το αέριο του θερμοκηπίου SF6 με καθαρό αέρα, μειώνοντας έτσι την χρήση άνθρακα και εξαλείφοντάς το συγκεκριμένο αέριο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη δημιουργία «πράσινων» και βιώσιμων δικτύων και διατηρεί την αποστολή του για διαχείριση δικτύων μέσης τάσης με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Συνεχίζοντας, το τρίτο Gold βραβείο στην κατηγορία, «Energy Efficiency in Mobility», εξασφαλίστηκε χάρη στο EcoStruxure™ EV Charging Expert, το προηγμένο λογισμικό διαχείρισης και επίβλεψης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ουσιαστικά, το EcoStruxure™ EV Charging Expert είναι το λογισμικό της Schneider Electric που βοηθάει τη διαχείριση πρόσβασης και την επίβλεψη του δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, με την προσθήκη υποδομής φόρτισης EV, με παράλληλο σκοπό και την μείωση κόστους.

Τέλος, η διάκριση στην κατηγορία, «Energy Intelligence Software», οφείλεται στο EcoStruxure Microgrid, μία βιώσιμη τεχνολογία που ενεργοποιεί το νέο ενεργειακό τοπίο. Η λύση μικροδικτύου της Schneider Electric (EcoStruxure Microgrid) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενέργειας που αποτελείται από Διασυνδεδεμένα Φορτία και Κατανεμημένους Ενεργειακούς Πόρους (DER), το οποίο ψηφιοποιεί την ενεργειακή υποδομή και βελτιστοποιεί τους κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους. Με αυτόν τον τρόπο δίνει μια ολοκληρωμένη λύση σχετικά με το κόστος, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τα ESG Standards που έχουν νόημα για κάθε είδους οργανισμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι προετοιμασμένοι για το παρόν και το μέλλον της ενέργειας