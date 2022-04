Διακρίσεις για τη συλλογή LG OLED Objet

Μια κριτική επιτροπή 132 ειδικών σχεδιασμού, υψηλού προφίλ από περισσότερες από 20 χώρες απένειμε στην LG Electronics (LG) 20 διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Χρυσό Βραβείο iF για τη συλλογή LG OLED Objet (μοντέλο 65Art90). Ανάμεσα στα βραβευμένα προϊόντα της LG, τα 16 ήταν για Σχεδιασμό Προϊόντων, ενώ 3 για Περιβάλλον Χρήστη (User Interface, UI). Φέτος, από τις περίπου 11.000 συμμετοχές, 73 υποψήφιοι έλαβαν iF Gold Awards.

Το βραβείο αξιολογεί συνολικά τα προϊόντα με βάση τα κριτήριά του, τα οποία περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση και τον αντίκτυπο σε 9 κλάδους και κατηγορίες: Προϊόν, Συσκευασία, Επικοινωνία, Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, Επαγγελματική ιδέα, Σχεδιασμός υπηρεσιών, Αρχιτεκτονική, Εμπειρία χρήστη (UX) και Περιβάλλον χρήστη (UI).

Η συλλογή LG OLED Objet, που ανήκει στη σειρά Lifestyle τηλεοράσεων, εξασφάλισε το υψηλότερο iF Gold Award για τον εξαιρετικό σχεδιασμό που μοιάζει με καβαλέτο, ενώ συνδυάζεται άψογα σε κάθε δωμάτιο, χάρη στο μινιμαλιστικό στυλ και τη διακριτική χρήση ουδέτερων χρωμάτων, φέρνοντας άμεσα εκλεπτυσμένη αισθητική και οπτική αρμονία σε κάθε εσωτερικό χώρο. Οι χρήστες μπορούν να χαμηλώσουν το κάλυμμα ώστε να αποκαλύψουν την πλήρη έκταση της οθόνης για μέγιστη εμπειρία θέασης ή να καλύψουν εν μέρει την οθόνη για συγκεκριμένες, πιο lifestyle χρήσεις.

Στις κατηγορίες προϊόντων, ο ιονιστής LG PuriCare AeroTower αναγνωρίστηκε για τη λεπτή, κομψή μορφή του, που προσφέρει μια μοντέρνα αισθητική και ταιριάζει άψογα με κάθε τύπο διακόσμησης και το LG DualUp Monitor Ergo διακρίθηκε για τον σχεδιασμό του, που προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία οθόνης με μεγαλύτερη εργονομική άνεση. Επιπλέον, τα προϊόντα LG OLED evo Gallery Edition (77G2), LG OLED evo (65C2) και LG XBOOM 360 αναγνωρίστηκαν επίσης στην κατηγορία σχεδιασμού προϊόντων για κορυφαία αισθητική, λειτουργικότητα και τεχνολογική καινοτομία.

Στις κατηγορίες Εμπειρία Χρήστη (UX), τόσο η συλλογή LG OLED Objet όσο και η LG StanbyME (μοντέλο 27Art10) αναγνωρίστηκαν για την ευκολία, την άνεση προβολής και τη μεγαλύτερη χρηστικότητα. Μια διαισθητική οθόνη αφής επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό της StanbyME. Το περιβάλλον χρήστη που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το προϊόν δεν μοιάζει με οποιασδήποτε άλλης τηλεόρασης και είναι προσαρμοσμένο στις προσωπικές συνήθειες προβολής του θεατή.

Από το 1953, σχεδιαστές και κατασκευαστές προσπαθούν να κερδίσουν τη διάσημη ετικέτα iF για τον σχεδιασμό. Το iF Design Award, που απονέμεται από το iF International Forum Design GmbH με έδρα το Ανόβερο, αναγνωρίζεται ως ένα από τα τρία κορυφαία βραβεία σχεδιασμού στον κόσμο, μαζί με το Red Dot Design Award και το IDEA (International Design Excellence Award). Η κατάκτηση ενός iF Design Award συνεπάγεται επιβεβαίωση ποιότητας για έξοχο σχεδιασμό και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους χρήστες, ενώ αποτελεί εγγύηση ότι το προϊόν που εμφανίζει αυτό το σήμα είναι το καλύτερο στην κατηγορία του.

«Είναι μεγάλη μας τιμή που αναγνωριζόμαστε στο iF Design Award μετά την αναγνώριση στο Red Dot Design Award για σχεδιαστική αριστεία», δήλωσε ο Lee Chul-bae, senior αντιπρόεδρος και εκτελεστικός επικεφαλής του Life Innovation Design Center της LG Electronics. «Η LG Electronics πάντα προσπαθούσε να προσφέρει τις καλύτερες εμπειρίες χρήστη και την υψηλότερη αισθητική αξία, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας με ένα από τα κορυφαία βραβεία σχεδιασμού.».