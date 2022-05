zerO Try&Buy: Για πρώτη φορά στη WATT+VOLT δοκιμάζεις πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος και μετά αποφασίζεις

now playing

Η WATT+VOLT, με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία, εξελίσσει σταθερά τις υπηρεσίες της και τις διαμορφώνει στη βάση των διαφορετικών ενεργειακών αναγκών των πελατών αλλά και των δεδομένων και νέων συνθηκών της αγοράς. Έτσι, δημιούργησε το zerO Try&Buy, το νέο της πρόγραμμα που καταργεί τη ρήτρα αναπροσαρμογής και δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να δοκιμάσει το πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος του για 2 μήνες πριν αποφασίσει!

Πρόκειται ουσιαστικά για μία δίμηνη εμπειρία στον κόσμο του zerO όπου θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τα οφέλη του προγράμματος για τον λογαριασμό του έχοντας ταυτόχρονα την εναλλακτική να αποχωρήσει χωρίς καμία επιβάρυνση μέσα στο διάστημα αυτό. Επιλέγοντας το zerO Try&Buy θα έχει ΜΗΔΕΝ ρήτρα αναπροσαρμογής και ΜΗΔΕΝ ΠΑΓΙΑ, πληρώνοντας το ρεύμα του σε τιμή κόστους συν τη χρέωση zerΟ, ένα ελάχιστο ποσό για τη WATT+VOLT, βάσει της κατανάλωσης του σπιτιού ή της επιχείρησής του.

Πάντα ένα βήμα μπροστά, η WATT+VOLT προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών που προκύπτουν από τη σύγχρονη καθημερινότητα.