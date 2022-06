H Schneider Electric ενισχύει τις συνεργασίες της με στόχο τη Βιωσιμότητα στην διεθνή έκθεση Hannover Messe

Στοχεύει στην ενδυνάμωση των συνεργατών, ώστε να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας στο νέο ηλεκτρικό κόσμο

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε ότι προχωρά στην ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας “Partnering for Sustainability Initiative”, ενισχύοντας τους συνεργάτες της, με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξή τους μέσα στο οικοσύστημα συνεργατών της εταιρείας. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που οι συνεργάτες της Schneider Electric παίζουν στην πορεία προς έναν πιο ανθεκτικό και ενεργειακά βιώσιμο κόσμο, το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει τις συνεργαζόμενες εταιρείες να κατανοούν και να ανταπεξέρχονται καλύτερα στους στόχους των πελατών τους. Συμπεριλαμβάνει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ένα απλοποιημένο portfolio προϊόντων, ένα ανοιχτό και συνεργατικό οικοσύστημα υποστήριξης, καθώς και ψηφιακές γνώσεις και τεχνογνωσία. Συμπληρωματικά σε αυτό το όραμα συνεργασίας λειτουργούν τα νέα προϊόντα που προστέθηκαν στις σειρές TansferPacT, PowerPacT και TeSys Giga.

Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας IDC αποκάλυψε ότι μόλις 7% των εταιρειών υλοποιούν ικανοποιητικά τα σχέδια βιωσιμότητάς τους και πάνω από 40% των πελατών, αναζητούν την στρατηγική υποστήριξη των συνεργατών τους για την επιτυχία των περιβαλλοντικών τους στόχων[1]. Υπάρχει μια σαφής εμπορική ευκαιρία για τους συνεργάτες να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους με βιώσιμες, ανθεκτικές λύσεις ενώ ταυτόχρονα βοηθούν την επιτάχυνση της διαδρομής τους προς το στόχο των μηδενικών εκπομπών άνθρακα (net zero).

Η πρωτοβουλία Partnering for Sustainability, αποτελεί μέρος του προγράμματος Partnerships of the Future, και συνιστά την επέκταση του οράματος της εταιρείας να χρησιμοποιήσει το εκτενές της οικοσύστημα, ώστε να ενδυναμώσει τους συνεργάτες της στην πορεία τους προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η πρωτοβουλία παρέχει 4 εύκολα βήματα που οι συνεργάτες της Schneider Electric μπορούν να ακολουθήσουν ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, με το να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές οι ίδιοι, αλλά και υποστηρίζοντας τους πελάτες τους στις προσπάθειές τους για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα (net zero).

Εξηλεκτρισμός Λειτουργιών: εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και λειτουργιών του πελάτη μέσω ψηφιοποίησης και εφαρμογής λύσεων καθαρής ενέργειας, future-ready προϊόντων και υβριδικών ηλεκτρικών συστημάτων με υψηλές αποδόσεις, αυξημένη αξιοπιστία και απλή χρήση. Μείωση ενεργειακής χρήσης και αποτυπώματος άνθρακα, μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση με τη χρήση «έξυπνων», ψηφιακών και διασυνδεδεμένων προϊόντων και λογισμικού, που δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου, συντήρησης και βελτιστοποίησης των λειτουργιών.

Αντικατάσταση ενεργειακών πόρων στο πλαίσιο του συνολικού κύκλου ζωής των προϊόντων και εξασφάλισης της ιδανικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.

Αντικαθιστώντας πάνω από 7 εκατομμύρια στοιχεία συσκευασίας από πολυστερένιο (φελιζόλ) με βιώσιμες και ανακυκλωμένες συσκευασίες ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 14 εργοστασίων ανά τον κόσμο..

Με 75% των προσφερόμενων προϊόντων να είναι Green Premium Products εγγυάται η ανώτερη περιβαλλοντική απόδοση

Ενεργοποίηση της αλυσίδας αξίας ώστε να βελτιωθούν oι λειτουργίες/ διαδικασίες, να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της αλυσίδας προμηθειών ενώ παράλληλα μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Σχεδιασμός Software με στόχο την μείωση των απωλειών/ απορριμμάτων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων ώστε να διασφαλιστεί η ιδανική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Ενσωματώνοντας την κυκλική οικονομία μέσω της παραγωγής προϊόντων με πιστοποίηση (Circular Certified Products) ώστε να μειωθούν συνολικά τα απορρίμματα που παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος και να εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των πόρων, βοηθώντας πελάτες να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των εργασιών και πιο «πράσινα» έσοδα.

Partnering for Sustainability: απλοποιημένες, ανοιχτές και ψηφιακές λύσεις

Ως μέρος του προγράμματος Partnership for Sustainability, η Schneider Electric λανσάρει και τη νέα γενιά προϊόντων στις δημοφιλείς σειρές TransferPacT, PowerPacT and TeSys, σχεδιασμένα για να παρέχουν λύσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και διασυνδεσιμότητας για βασικά κομμάτια της βιομηχανίας, κτίρια και υποδομές:

Το PowerPacT Moulded Case Circuit Breaker ( MCCB ) παρέχει μια βελτιωμένη λύση ηλεκτρικής ασφάλειας (circuit breaker) για το μέλλον, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα αύξησης της αποδοτικότητας των λειτουργιών τους και ασύγκριτη αξιοπιστία.

Το εμβληματικό TeSys New Generation ανασχεδιάστηκε, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες ψηφιακές καινοτομίες, ώστε να προσφέρει μια πιο απλή, πιο βιώσιμη και ασφαλή εμπειρία για τους κατασκευαστές ηλεκτρολογικών panel, συμβούλους μηχανικούς, διαχειριστές εγκαταστάσεων και κατασκευαστές αυθεντικού εξοπλισμού (original equipment manufacturers, OEMs) αυξάνοντας περαιτέρω την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και τη υψηλή ανθεκτικότητα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

TransferPacT Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) – μια σειρά από υψηλής ταχύτητας, μικρού μεγέθους και αρθρωτούς «έξυπνους» αυτόματους διακόπτες μεταφοράς ισχύος (automatic transfer switches) – που συνεισφέρουν στην δέσμευση της Schneider Electric να βοηθά τους επαγγελματίες της βιομηχανίας να μεγιστοποιήσουν τον χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους, ενώ παράλληλα διατηρούν τα επίπεδα βιωσιμότητάς τους ενισχύοντας την ασφάλεια, αξιοπιστία και συνδεσιμότητα, μέσω λύσεων IOT και ευέλικτου σχεδιασμού.

«Αν θέλουμε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής στους 1,5 βαθμούς Κελσίου (όπως προβλέπεται στην Συμφωνία του Παρισίου), πρέπει να επιταχύνουμε την πορεία μας προς τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα (net zero). Στην Schneider Electric έχουμε την τεχνολογία, τις λύσεις και την τεχνογνωσία για να συνεισφέρουμε στην απανθρακοποίηση των οικονομιών μας. Οι συνεργάτες μας παίζουν ένα βασικό ρόλο στην ενίσχυση των σχετικών δράσεων και στην υλοποίηση της εξάλειψης άνθρακα από τις λειτουργείες των πελατών μας» δήλωσε ο Rohan Kelkar, Executive Vice–President Προϊόντων Ενέργειας της Schneider Electric. «Με τη νέα πρωτοβουλία μας, Partnerships for Sustainability, ευελπιστούμε να παρέχουμε στους συνεργάτες μας όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνολογία, ώστε να κεφαλαιοποιήσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και να φτάσουν σε ένα βιώσιμο μέλλον πιο γρήγορα.»