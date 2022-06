Η Schneider Electric ανακοινώνει το Easy Modular Data Center All-in-One

Η Schneider Electric, ο ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε το λανσάρισμα της Easy Modular Data Center All-in-One Solution λύσης στην Ευρώπη.

Διαθέσιμα σε τέσσερις τυποποιημένες τοπολογίες, με την δυνατότητα επιπρόσθετων επιλογών διαμόρφωσης, η λύση Easy Modular All–in–One Data της Schneider Electric συνδυάζει όλο τον εξοπλισμό που σχετίζεται με παροχή ενέργειας, ψύξη και IT σε μια ενιαία, προ-διαμορφωμένη λύση, που δίνει εξαιρετική αξία στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς πληροφορικής που επιθυμούν να εφαρμόσουν μια στρατηγική edge computing. Η νέα σειρά προκατασκευασμένων data centers ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και αυξημένη ταχύτητα ανάπτυξης.

Η σειρά Easy Modular Data Center All-in-One θα επεκτείνει τις παροχές που προσφέρει το Modular Data Center της Schneider Electric και “χτίζει” πάνω στην επιτυχία των ‘Easy’ προϊόντων υποδομής. Και οι τέσσερις εναλλακτικές συμπεριλαμβάνουν τις λυσεις ‘Easy Rack’, ‘Easy PDU’ και ‘Easy UPS’, ενώ ψύχονται χρησιμοποιώντας εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικά συστήματα ψύξης InRow DX, και προσφέρουν βελτιωμένη απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών μέσω του λογισμικού EcoStruxure™ IT Expert DCIM της Schneider Electric.

Με τα νέα προσχεδιασμένα προϊόντα της, η Schneider Electric μπορεί να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία του σχεδιασμού και της λειτουργίας, εξαλείφοντας την ανάγκη για προκαταρκτικές εργασίες από μηχανικούς, και να ανταποκριθεί σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα, παρέχοντας μια υψηλής ποιότητας, τυποποιημένη λύση, με παράδοση σε 12 μόλις εβδομάδες. Τα σχέδια του Easy Modular Data Center All-in-One κυμαίνονται από 5 έως 14 rack, προσφέρουν τις φορτίο ανά rack μεταξύ 27kW – 94KkW και ανάλογα με το περιβάλλον του πελάτη, μπορούν να προσχηματιστούν, είτε μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο ISO20ft ή ISO40ft, είτε ως μια μονάδα 25ft – 45ft.

Τα οφέλη της λύσης περιλαμβάνουν:

Μεγαλύτερη προβλεψιμότητα : με βάση έναν τυποποιημένο σχεδιασμό και συνεπείς διαδικασίες που ελέγχονται από το εργοστάσιο, το Easy Modular Data Center All-in-One είναι προσχεδιασμένο, προκατασκευασμένο και δοκιμασμένο σε εργοστασιακό περιβάλλον, πριν την αποστολή.

: με βάση έναν τυποποιημένο σχεδιασμό και συνεπείς διαδικασίες που ελέγχονται από το εργοστάσιο, το Easy Modular Data Center All-in-One είναι προσχεδιασμένο, προκατασκευασμένο και δοκιμασμένο σε εργοστασιακό περιβάλλον, πριν την αποστολή. Αυξημένη ταχύτητα : Το Easy Modular Data Center All-in-One βασίζεται σε σχεδιασμό COTS (Commercial Off The Shelf) που σημαίνει ότι όλες οι μονάδες του είναι έτοιμες για τοποθέτηση, μειώνοντας την ανάγκη για ξεχωριστές φάσεις σχεδιασμού, κατασκευής και υλοποίησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρόνο ανάμεσα στη σύλληψης της ιδέας και την δημιουργία της λύσης.

: Το Easy Modular Data Center All-in-One βασίζεται σε σχεδιασμό COTS (Commercial Off The Shelf) που σημαίνει ότι όλες οι μονάδες του είναι έτοιμες για τοποθέτηση, μειώνοντας την ανάγκη για ξεχωριστές φάσεις σχεδιασμού, κατασκευής και υλοποίησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρόνο ανάμεσα στη σύλληψης της ιδέας και την δημιουργία της λύσης. Μειωμένο κόστος : Οι λύσεις Easy Modular Data Center All-in-One είναι, κατά μέσο όρο, 15% λιγότερο ακριβές από μια αντίστοιχη προσφορά ETO και παρέχουν κύκλο ζωής έως και 20 χρόνια.

: Οι λύσεις Easy Modular Data Center All-in-One είναι, κατά μέσο όρο, 15% λιγότερο ακριβές από μια αντίστοιχη προσφορά ETO και παρέχουν κύκλο ζωής έως και 20 χρόνια. Εύκολη εγκατάσταση: Η προκατασκευασμένη προσέγγιση μειώνει το κόστος εργασίας και βελτιστοποιεί το χώρο δόμησης, δίνοντας στους πελάτες το πλεονέκτημα της καθυστέρησης της ανάπτυξης του συστήματος μέχρι να καταστούν απαραίτητες οι προσφερόμενες δυνατότητες.

Η προκατασκευασμένη προσέγγιση μειώνει το κόστος εργασίας και βελτιστοποιεί το χώρο δόμησης, δίνοντας στους πελάτες το πλεονέκτημα της καθυστέρησης της ανάπτυξης του συστήματος μέχρι να καταστούν απαραίτητες οι προσφερόμενες δυνατότητες. Βιωσιμότητα: Τα Easy Modular Data Center All-in-One κατασκευάζονται με τις πιο βιώσιμες μεθόδους, είναι συμβατά με RoHS και REACh, περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά φιλικά ‘προφίλ’ προϊόντων (PEPs) και ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που βελτιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας και αφήνουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

«Οι διαχειριστές data centers σήμερα αποζητούν προσχεδιασμένες και αρθρωτές λύσεις, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα και να διασφαλίσουν την προβλεψιμότητα στο κόστος και την απόδοση», δήλωσε ο Elliott Turek, Offer and Innovation Leader Prefabricated Modular Solutions της Schneider Electric. «Προσχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας προκαταβολικά τη νέα λύση Easy Prefab σε επίπεδο εργοστασίου, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες να αυξήσουν την αξιοπιστία και να μετριάσουν τον κίνδυνο – διασφαλίζοντας ότι επωφελούνται από μικρότερα lead times και χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας”.

Παραδίδεται μέσω συνεργατών

Διαθέσιμο μέσω του παγκοσμίως καθιερωμένου δικτύου συνεργατών της Schneider Electric, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών του Elite Data Center και των Alliance Partners, οι πελάτες μπορούν να βασίζονται σε υψηλού επιπέδου τοπική υποστήριξη, εξυπηρέτηση και παράδοση. Με εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στην Ευρώπη, την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ, η Schneider Electric βελτιστοποιεί το κόστος μεταφοράς και διασφαλίζει ότι οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από βιώσιμες μεθόδους κατασκευής, ενώ συμπράττει με συνεργάτες καναλιών προμηθειών για την παροχή τοπικών, υψηλής ποιότητας αρθρωτών κατασκευών κέντρων δεδομένων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σειρά λύσεων Easy Modular Data Center all-in-One της Schneider Electric, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα