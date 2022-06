Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για βιομηχανικούς πελάτες της Schneider Electric συνεχίζονται και στην Αθήνα

now playing

Η Schneider Electric, ο ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης της ενέργειας και του αυτοματισμού, συνεχίζει τις ενημερωτικές της δράσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα της βιομηχανίας, με τίτλο “Innovation Days” και θέμα «Industry 4.0 | Νέες Τάσεις στον Βιομηχανικό Μετασχηματισμό».

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή της πρώτης εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Μαΐου, σειρά είχε η Αθήνα, όπου οι βιομηχανικοί συνεργάτες και πελάτες της Schneider Electric είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν κατ’ αποκλειστικότητα από τους ειδικούς της εταιρείας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου.

Τα “Innovation Days” της Schneider Electric έχουν ως στόχο την περαιτέρω υποστήριξη του οικοσυστήματος πελατών και συνεργατών της εταιρείας, στην πορεία τους προς τη βιωσιμότητα, μέσα από την ενημέρωση για όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, ολοκληρωμένες λύσεις, λογισμικά και υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία φιλοδοξεί να βοηθήσει τους βιομηχανικούς πελάτες της να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα αλλά και να γίνουν πιο ψηφιακοί και αποδοτικοί, ώστε να μπορούν να αποτελούν μέρος των Industries of the Future. Στο επίκεντρο των “Innovation Days” βρίσκονται οι τελευταίες τάσεις του κλάδου, οι διαδικασίες ψηφιοποίησης και φυσικά η βελτιστοποίηση των παραγωγικών ροών, μέσα από την σωστή συντήρηση, σε συνδυασμό πάντα με τις after sales υπηρεσίες της Schneider Electric.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων «Innovation Day: Industry 4.0 | Νέες Τάσεις στον Βιομηχανικό Μετασχηματισμό», οι ενημερωτικές εκδηλώσεις της Schneider Electric για στελέχη του κλάδου της βιομηχανίας θα συνεχιστούν με μια ακόμα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου στην Λάρισα και κάποιες ακόμη από Σεπτέμβριο.