Άνετες καλοκαιρινές μετακινήσεις με τα νέα Nilox e-bikes!

Η Nilox, επεκτείνει την παλέτα των e-bikes που διαθέτει στην ελληνική αγορά, με επτά νέα μοντέλα κατάλληλα για κάθε είδους μετακίνηση. Τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατά προσφέρουν εύκολη και γρήγορη μετακίνηση παντού, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κινητήρα ισχύος 250W και σύστημα υποβοηθούμενου πεντάλ, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος επιδότησης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ.

NILOX DOC E–BIKE J1 PLUS – Δυναμικό e–bike με κλασικό στυλ

Το Nilox J1 PLUS είναι το ποδήλατο που συνδυάζει, το δυναμισμό ενός e-bike, με το στυλ ενός απλού, παραδοσιακού ποδηλάτου. Με 3 διαφορετικές λειτουργίες υποβοήθησης ταξιδεύετε άνετα για διαδρομές έως 40km και χάρη στο μπροστινό καλάθι και την πίσω σχάρα μεταφέρετε παντού τα αγαπημένα σας αντικείμενα. Το Nilox J1 PLUS είναι εξοπλισμένο με τροχούς 20 ιντσών, φώτα LED και εργονομική σέλα. Για την εύκολη αποθήκευση, το J1 PLUS, αναδιπλώνεται και μεταφέρεται ακόμα και στα ΜΜΜ.

NILOX DOC E–BIKE J5 PLUS – Το βολικό ποδήλατο πόλης

Το ποδήλατο πόλης της Nilox, J5 PLUS είναι εδώ, συνδυάζοντας ευκολία οδήγησης, στυλ και άνεση. Χάρη στην αφαιρούμενη μπαταρία LG 36 V – 9.6 Ah, μετακινείστε με τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς ηλεκτρικής υποβοήθησης έως και 65 km. Για μια ακόμα πιο άνετη εμπειρία οδήγησης, διαθέτει εμπρόσθια ανάρτηση για απορρόφηση κραδασμών, στιβαρούς τροχούς 26 “και κιβώτιο 6 ταχυτήτων SHIMANO. Οδηγήστε με ασφάλεια στην πόλη χάρη στο εμπρόσθιο δισκόφρενο και το οπίσθιο φρένο V, αλλά και στα φώτα LED εμπρός και πίσω που χαρίζουν ορατότητα ακόμα και τις νυχτερινές ώρες.

NILOX DOC E-BIKE X6 PLUS – Το best seller mountain bike

Το Nilox X6 PLUS, αποτελεί τη δεύτερη γενιά του best seller mountain bike της εταιρείας. Εξοπλισμένο με εμπρόσθια ανάρτηση, μπροστινά και πίσω δισκόφρενα TEKTRO και κιβώτιο SHIMANO 21 ταχυτήτων και οθόνη ενδείξεων LCD, το Nilox X6 PLUS εγγυάται μέγιστο έλεγχο στην οδήγηση. Τα ισχυρά ελαστικά 27,5″x 2,10″, η νέα, μεγαλύτερης αυτονομίας αφαιρούμενη μπαταρία LG 36 V – 12,8 Ah που χαρίζει εμβέλεια έως και 90 km και οι 5 διαφορετικές λειτουργίες υποβοήθησης καθιστούν το X6 PLUS ακόμα πιο ισχυρό και ευέλικτο στην οδήγηση.

NILOX DOC E–BIKE X7PLUS KAI X7F – Οι καθημερινοί σύντροφοι μετακίνησης

Το Nilox X7 PLUS αποτελεί τη δεύτερη γενιά του απίστευτου Trekking eBike της Nilox. Διαθέτει κιβώτιο 21 ταχυτήτων SHIMANO, 5 ηλεκτρικά επίπεδα υποβοήθησης αλλά και νέα μεγαλύτερης χωρητικότητας, αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 36 V – 13 Ah που επιτρέπει αυτονομία έως και 80 χλμ. Το Nilox X7 PLUS αποδίδει και σε ανώμαλους δρόμους, χάρη στα ημι-τρακτερωτά ελαστικά 27,5″x 2,10″ που κινούνται γρήγορα στην άσφαλτο και ταυτόχρονα παρέχουν μεγαλύτερη πρόσφυση στο έδαφος. Διαθέτει μπροστινή ανάρτηση και μέγιστη απόδοση φρεναρίσματος εξοπλισμένο με δισκόφρενα TEKTRO εμπρός και πίσω.

Το νέο Nilox X7F είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση αλλά και για ποδηλατική περιήγηση χάρη στον εξοπλισμό φτερών και στη σχάρα αποσκευών που διαθέτει. Εξοπλισμένο με οθόνη LCD με 5 ηλεκτρικά επίπεδα υποβοήθησης, κιβώτιο 6 ταχυτήτων SHIMANO και αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου LG 36 V – 12.8 Ah, επιτρέπει αυτονομία στις μετακινήσεις έως και 80 χλμ, ενώ με την μπροστινή του ανάρτηση απορροφά τους κραδασμούς. Επιπλέον, προσφέρει ασφάλεια, συνδυάζοντας εμπρόσθιο δισκόφρενο και οπίσθιο φρένο V.

NILOX DOC E–BIKE J3 PLUS KAI X8 PLUS – Για off–road περιπέτειες

Ta J3 PLUS και X8 PLUS, η δεύτερη γενιά FAT e-bikes της Nilox, προσφέρει off-road περιπέτειες χάρη στα ελαστικά 20 “x 4” που αντεπεξέρχονται σε κάθε είδους δρόμο! Eξοπλισμένa με κιβώτιο SHIMANO 7 ταχυτήτων, ισχυρά φώτα LED και οθόνη LCD που σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 τρόπους ηλεκτρικής υποβοήθησης, για να οδηγείτε άνετα τόσο σε off-road διαδρομές όσο και στο κέντρο της πόλης. Η αφαιρούμενη μπαταρία τους επιτρέπει να οδηγήσετε έως και 70 χλμ με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα εμπρός και πίσω δισκόφρενα. Στα bonus, το αναδιπλούμενο πλαίσιο του Χ8 PLUS που το καθιστά ιδανικό για αποθήκευση και μεταφορά παντού!

Τα μοντέλα διατίθενται στην Ελλάδα από την Divitec AE, υπεύθυνη και για την εγγύηση και το service, μέσω δικτύου καταστημάτων και online shops.