Η Panasonic εγκαινιάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών EV στον κόσμο στο Κάνσας

Η Panasonic Energy, βασικός προμηθευτής της Tesla, προχώρησε πρόσφατα στα εγκαίνια μιας νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, λίγο έξω από το Kansas City, στην πόλη De Soto. Με συνολική έκταση 436.000 τετραγωνικά μέτρα — αντίστοιχη με 225 γήπεδα ποδοσφαίρου — το νέο εργοστάσιο φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο του είδους του παγκοσμίως όταν ολοκληρωθεί πλήρως.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη παραγωγική εγκατάσταση της Panasonic στις ΗΠΑ, μετά το εργοστάσιο στο Sparks της Νεβάδα, το οποίο λειτουργεί εντός του συγκροτήματος Tesla Gigafactory από το 2017. Με επένδυση ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νέα μονάδα αναμένεται να αυξήσει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 73 γιγαβάτ-ώρες (GWh).

Σύμφωνα με την Panasonic, η νέα μονάδα στο Κάνσας θα είναι κατά 20% πιο αποδοτική από εκείνη της Νεβάδα. Θα παράγει κυλινδρικά στοιχεία τύπου 2170 με 5% μεγαλύτερη ενεργειακή χωρητικότητα, ενώ όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα μπορεί να κατασκευάζει 70 στοιχεία το δευτερόλεπτο — δηλαδή περισσότερα από 6 εκατομμύρια μπαταρίες ημερησίως.

Αν και η Panasonic προβάλει τη νέα εγκατάσταση ως τη μεγαλύτερη παγκοσμίως, η υπεροχή της αφορά κυρίως στο φυσικό μέγεθος. Ανταγωνιστικές εταιρείες όπως η LG Energy Solution, η BYD και η CATL διαθέτουν εργοστάσια με μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα ή μεγαλύτερο συνολικό αποτύπωμα μέσω πολλαπλών μονάδων.

Το εργοστάσιο De Soto έρχεται σε μια καίρια στιγμή για τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ. Η γεωπολιτική ένταση με την Κίνα και τα κίνητρα του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού έχουν ενισχύσει τις εγχώριες επενδύσεις στον τομέα των μπαταριών, κυρίως σε πολιτείες με ρεπουμπλικανική πλειοψηφία. Η τάση αυτή έχει δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και τροφοδοτεί μια ραγδαία ανάπτυξη στη βιομηχανική παραγωγή.

Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Παρότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά την τελευταία πενταετία, η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί και παρουσιάζει αστάθεια, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή της κυβέρνησης Τραμπ. Η Tesla — βασικός πελάτης της Panasonic — βλέπει τις πωλήσεις της να υποχωρούν, εν μέσω γήρανσης των μοντέλων της, πολιτικών αμφιλεγόμενων δηλώσεων του Elon Musk και της στροφής της εταιρείας προς την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Ως αποτέλεσμα, η Panasonic καθυστερεί τα αρχικά της σχέδια να φτάσει σε πλήρη παραγωγή στο De Soto έως τον Μάρτιο του 2027. Παράλληλα, ένα τρίτο προγραμματισμένο εργοστάσιο στις ΗΠΑ έχει τεθεί προσωρινά σε αναμονή λόγω μειωμένης ζήτησης και περιορισμένης ομοσπονδιακής υποστήριξης.

Παρά τις προκλήσεις, η Panasonic επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από την Tesla. Ήδη προμηθεύει μπαταρίες στη Lucid Motors και έχει υπογράψει συμφωνίες με τη Mazda. Το εργοστάσιο στο De Soto αποτελεί και το μεγαλύτερο έργο οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία του Κάνσας, με τη δημιουργία 4.000 άμεσων θέσεων εργασίας στον τομέα της παραγωγής και επιπλέον 8.000 θέσεων σε προμηθευτές και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Με φόντο τις εξελίξεις στην αγορά, η νέα εγκατάσταση της Panasonic αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της ηλεκτροκίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες — και να ενισχύσει τον στρατηγικό μετασχηματισμό της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.