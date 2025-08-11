Τα νέα Τιμολόγια Pεύματος και οι πρόσθετες υπηρεσίες υπό εξέταση από τη PAAEY

Οι νέες κατηγορίες τιμολογίων και οι πρόσθετες υπηρεσίες που θα προσφέρονται είναι υπό εξέταση από τη ΡΑΑΕΥ. Στα νέα τιμολόγια περιλαμβάνονται τα “πορτοκαλί” και “κόκκινα”, ενώ δεν αποκλείεται η κατάργηση των “πράσινων”, τα οποία έχουν αποδειχθεί πιο δαπανηρά. Η ΡΑΑΕΥ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο οι πρόσθετες υπηρεσίες να χρησιμοποιούνται για την μακροχρόνια δέσμευση των καταναλωτών, καθώς αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν τους όρους της βασικής σύμβασης προμήθειας ενέργειας.

Οι νέες κατηγορίες τιμολογίων και οι πρόσθετες υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ως προς τα τιμολόγια, αναμένονται δύο νέες κατηγορίες τιμολογίων: τα “πορτοκαλί” και τα “κόκκινα”, ενώ εξετάζεται η πιθανή κατάργηση των “πράσινων” τιμολογίων. Παρόλο που τα “πράσινα” τιμολόγια έχουν αποδειχθεί συστηματικά τα ακριβότερα σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές, η κατάργησή τους συναντά δυσκολίες, καθώς παραμένουν σε αυτά πάνω από 3 εκατομμύρια καταναλωτές. Τα “πράσινα” τιμολόγια δημιουργήθηκαν εν μέσω ενεργειακής κρίσης για να γνωρίζουν οι καταναλωτές την εφαρμοζόμενη χρέωση στην αρχή κάθε μήνα.

Η διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ προτείνει την εισαγωγή των “Κόκκινων Ευέλικτων Τιμολογίων” ως μια νέα κατηγορία, πέρα από τα “μπλε” (σταθερά), “κίτρινα” (κυμαινόμενα) και “πορτοκαλί” (δυναμικά, για έξυπνους μετρητές). Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, με σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας ή/και σταθερή τιμή προμήθειας ανά βαθμίδα κατανάλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εναλλακτικά, μπορεί να προσφέρουν σταθερή πάγια χρέωση ή/και σταθερή τιμή προμήθειας ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της σύμβασης, ή συνδυασμό κλιμακωτής τιμολόγησης ανά βαθμίδα κατανάλωσης και σταθερής πάγιας χρέωσης ή/και σταθερής τιμής για την εκτός βαθμίδας κατανάλωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η ΡΑΑΕΥ εξετάζει επίσης τις πρόσθετες υπηρεσίες που όλο και περισσότεροι προμηθευτές παρέχουν στους πελάτες τους, είτε με χρέωση είτε με τη μορφή δώρων. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναμένεται εντονότερη δραστηριοποίηση των προμηθευτών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η παροχή αυτών των υπηρεσιών αποτελεί επιχειρηματική απόφαση του προμηθευτή και δεν βασίζεται σε απαίτηση του ενεργειακού πλαισίου. Οι πρόσθετες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους (ενεργειακός ή μη) και των όρων παροχής τους, συνιστούν ένα πεδίο δραστηριότητας που είναι διακριτό της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το πεδίο είναι ανοιχτό στον ανταγωνισμό και επιτρέπει τη δραστηριοποίηση και άλλων επιχειρήσεων, πέραν των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος των ελέγχων της ΡΑΑΕΥ είναι να προληφθεί το ενδεχόμενο αυτές οι παροχές να αποτελέσουν μοχλό μακροχρόνιας δέσμευσης των καταναλωτών στον ίδιο προμηθευτή. Η ανάπτυξη των παράλληλων δραστηριοτήτων δεν πρέπει να συνδέεται ή να βασίζεται στην αξιοποίηση των ωφελειών που αποκομίζουν οι προμηθευτές λόγω της ιδιότητάς τους και της σύμβασής τους με τους πελάτες. Η αξιοποίηση της σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας για άλλους σκοπούς πέραν του βασικού ελέγχεται υπό το πρίσμα της καταχρηστικότητας – εικονικότητας.

Ένα τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προσφερθεί δεσμοποιημένο με μία πρόσθετη ενεργειακή υπηρεσία, αλλά αυτή η δεσμοποίηση δεν πρέπει να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή ρήτρες (π.χ. πρόωρης αποχώρησης) στην ίδια τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το δικαίωμα του προμηθευτή για επιβολή ρητρών πρόωρης αποχώρησης σχετίζεται αποκλειστικά με την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας και ποσοτικοποιείται ανάλογα με το κόστος (ρίσκο) που αναλαμβάνει ο προμηθευτής για τη μη μεταβολή της χρέωσης προμήθειας βάσει της χονδρεμπορικής αγοράς. Για παράδειγμα, αν ένας καταναλωτής συμφωνήσει με τον προμηθευτή του να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό ή αντλία θερμότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί να παραμείνει πελάτης του εν λόγω προμηθευτή για όλο το διάστημα που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου.