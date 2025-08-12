Έντονη κριτική από τον Κρέμπερ (RWE) για την ενεργειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Έντονη κριτική ασκεί ο Μάρκους Κρέμπερ, CEO της γερμανικής RWE, στην πρόσφατη ενεργειακή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Ο Κρέμπερ σε συνέντευξή του στην Handelsblatt χαρακτηρίζει τη συμφωνία μη ρεαλιστική, επισημαίνοντας την αδυναμία των ΗΠΑ να αυξήσουν σημαντικά τις εξαγωγές φυσικού αερίου στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο, καθώς και την έλλειψη διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες. Υποστηρίζει ότι η ενεργειακή αγορά πρέπει να καθορίζεται από την προσφορά, τη ζήτηση και το κόστος, και όχι από πολιτικές αποφάσεις, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές.

Ο Μάρκους Κρέμπερ εκφράζει ανησυχίες για την πιθανή ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ και την υπερβολική ρύθμιση στον τομέα του υδρογόνου. Η κριτική του Κρέμπερ ενισχύεται από παρόμοιες αντιδράσεις άλλων γερμανικών ενεργειακών εταιρειών, οι οποίες εκφράζουν απογοήτευση και αμηχανία για τη συμφωνία.

Μια από τις κύριες ανησυχίες του Μάρκους Κρέμπερ είναι ότι πρόκειται για μια μη ρεαλιστική σε ό,τι αφορά τα μεγέθη με αδυναμία υλοποίησης. Η συμφωνία προβλέπει την αγορά αμερικανικής ενέργειας αξίας 750 δισ. δολαρίων σε βάθος τριετίας, ποσό που ο Μάρκους Κρέμπερ θεωρεί «εντελώς ανεδαφικό». Ο Κρέμπερ λέει ότι «είναι εντελώς αδύνατον οι ΗΠΑ να αυξήσουν τις εξαγωγές ενέργειας σε σημαντικό βαθμό τα επόμενα τρία χρόνια», καθώς «δεν εξάγουν τόσο πολύ φυσικό αέριο». Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζουν και άλλες μεγάλες γερμανικές ενεργειακές εταιρείες και traders αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, καθώς για να ικανοποιηθούν οι όροι, η ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να υπερτριπλασιάσει τις εισαγωγές ενέργειας από αμερικανικές εταιρείες.

Ο Κρέμπερ πιστεύει ότι η συμφωνία θα οδηγήσει απλώς σε ανακατανομή των τωρινών εξαγωγών αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, χωρίς να προσφέρει κάτι ουσιαστικό ούτε στις ΗΠΑ ούτε στην Ευρώπη. Τονίζει ότι το εμπόριο μεταξύ ενεργειακών εταιρειών πρέπει να καθορίζεται από την αγορά και με κριτήρια κόστους, όχι από πολιτικές αποφάσεις. Εάν αυτό αλλάξει, το φυσικό αέριο «θα είναι πιο ακριβό για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις».

Η ΕΕ φέρεται να μην έχει διαβουλευτεί με τις ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες ή την ομοσπονδιακή γερμανική κυβέρνηση σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, με τις εταιρείες να γνωρίζουν μόνο τα βασικά σημεία που έχουν γίνει δημοσίως γνωστά και υπάρχει η ανησυχία ότι θα ήταν λάθος να εξαρτηθεί ενεργειακά η ΕΕ από τις ΗΠΑ, τη στιγμή που η Ευρώπη παλεύει να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία.