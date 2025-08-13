Εγκαινιάστηκε το Johan Castberg: Το βορειότερο πετρελαϊκό έργο της Νορβηγίας σε πλήρη λειτουργία

Η Equinor, σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς της εταίρους, εγκαινίασε επίσημα το Johan Castberg FPSO (Floating Production, Storage and Offloading unit), σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του βορειότερου πετρελαϊκού κοιτάσματος της Νορβηγίας, στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Το έργο, που τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο, λειτουργεί ήδη στη μέγιστη δυναμικότητα των 220.000 βαρελιών ημερησίως, αξιοποιώντας τα πεδία Drivis, Hvis και Skrugard. Με την έναρξη της παραγωγής, η συνολική εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή υπερδιπλασιάστηκε.

Το FPSO φορτώνει περίπου δύο δεξαμενόπλοια κάθε εβδομάδα, αποφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για τους ιδιοκτήτες Equinor, Var Energi και Petoro AS, αλλά και το νορβηγικό κράτος, που αποτελεί τον κύριο μέτοχο της Equinor.

Ο ανακτήσιμος όγκος πετρελαίου εκτιμάται μεταξύ 450 και 650 εκατομμυρίων βαρελιών, ενώ η εταιρεία εξετάζει την πιθανή ανάπτυξη πρόσθετων 250 έως 550 εκατομμυρίων βαρελιών από γειτονικές ανακαλύψεις. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Equinor, Kjetil Hove, «έχουμε εντοπίσει επιλογές για περαιτέρω επέκταση, βασιζόμενοι στην υποδομή του Johan Castberg».

Η υποθαλάσσια ανάπτυξη του έργου περιλαμβάνει 30 πηγάδια και δύο δορυφορικές πλατφόρμες, με την υλοποίηση να διαρκεί 14 χρόνια και κόστος περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την Equinor, η επένδυση αναμένεται να αποσβεστεί μέσα σε μόλις δύο χρόνια, με βάση τις τρέχουσες τιμές πετρελαίου.

Η επίσημη τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου, υπό την ηγεσία του Νορβηγού Υπουργού Ενέργειας, Terje Aasland, παρουσία στελεχών από τις Equinor, Aker, Var Energi, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυβερνητικών φορέων.

Ο Aasland τόνισε τη στρατηγική σημασία του έργου:

«Με το Castberg σε πλήρη λειτουργία, η Θάλασσα του Μπάρεντς φιλοξενεί πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο πετρελαϊκό και το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου της χώρας, καθώς και τη μεγαλύτερη ανακάλυψη που εξετάζεται για μελλοντική ανάπτυξη. Το έργο ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα και διασφαλίζει σταθερές θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα».