Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης ηλεκτρικού συστήματος 2025-2034 – Το σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση

To Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Ηλεκτρικού Συστήματος για την περίοδο 2025-2034 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ. Το πρόγραμμα αυτό, που εκπονήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ, στοχεύει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, συμπεριλαμβανομένων νέων γραμμών μεταφοράς και υποσταθμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ και τη συμβολή στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η καθαρή ενέργεια και η κλιματική δράση. Επιπλέον, εξετάζεται η ανάπτυξη διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες και η σύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για ένα ενιαίο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ΔΠΑ λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες γεωπολιτικές και ενεργειακές συνθήκες, όπως η ενεργειακή κρίση και οι πολεμικές συγκρούσεις.

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025-2034 περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την αντίστοιχη περίοδο, καθώς και τη βασική φιλοσοφία που ακολουθείται για τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τον προγραμματισμό τους. Ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, διασφαλίζοντας επαρκή, ασφαλή, αποδοτική και αξιόπιστη τροφοδοσία της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τη μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεταφοράς, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες.

Το ΔΠΑ 2025-2034 καταρτίζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, όπως η εξάπλωση του κορωνοϊού, η ενεργειακή κρίση και οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ισραήλ. Αυτές οι γεωπολιτικές προκλήσεις καθιστούν επείγουσα την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα συμβατικά καύσιμα, ειδικά από αυτά που εισάγονται από τη Ρωσία. Ωστόσο, ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα με γνώμονα την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, προάγοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επενδύσεις είναι κεφαλαιουχικής και εντάσεως εργασίας, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης.

Οι βασικές επενδύσεις και έργα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα αφορούν:

Ενισχύσεις και αναβαθμίσεις υποδομών: Αναγκαίες σε βάθος ενισχύσεις του Συστήματος, όπως νέες Γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.), αναβαθμίσεις Γ.Μ., νέα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Υποσταθμοί (Υ/Σ), καθώς και επεκτάσεις υφιστάμενων ΚΥΤ ή Υ/Σ, οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση της προβλεπόμενης ισχύος. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών Υ/Σ και ΚΥΤ, καθώς και των αντίστοιχων υποδομών ελέγχου τους. Έργα βελτίωσης της λειτουργίας και της οικονομικότητας του Συστήματος, όπως ενισχύσεις των υφιστάμενων ΚΥΤ και κατασκευή νέων Γ.Μ. για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Χρηστών του Συστήματος. Συνολικά, το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση του συνολικού μήκους των Γ.Μ. 150 kV και 400 kV έως το 2034.



Διασυνδέσεις: Ένταξη και/ή αναβάθμιση νέων διασυνδετικών Γ.Μ. με γειτονικές χώρες . Η ανάπτυξη διεθνών διασυνδέσεων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την ασφάλεια τροφοδοσίας, την ενοποίηση των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, τον διαμοιρασμό πόρων και τη διείσδυση ΑΠΕ. Το ΔΠΑ 2025-2034 περιλαμβάνει έργα όπως η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας, Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Αλβανίας. Προωθούνται επίσης διασυνδέσεις με Κύπρο-Ισραήλ (Great Sea Interconnector), Αίγυπτο (GREGY Green Energy Interconnector), Γερμανία (Green Aegean Interconnector) και Σαουδική Αραβία (Saudi Greek Interconnection). Διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών (ΜΔΝ) με το ΕΣΜΗΕ. Αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΑΔΜΗΕ, συμβάλλοντας στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου λόγω απόσυρσης πετρελαϊκών μονάων, στην αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ των νησιών και στη μείωση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Έργα όπως η Δ’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων, η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιασμό.



Υποδομές για την ενσωμάτωση ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας: Έργα σύνδεσης στο Σύστημα (Γ.Μ. και Υποσταθμοί) για την ένταξη νέων Σταθμών Παραγωγής και νέων Καταναλωτών Υψηλής Τάσης. Η ενσωμάτωση της αυξημένης διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μια βασική οδηγός παράμετρος για την ανάπτυξη του Συστήματος. Ένταξη νέων συστημάτων αποθήκευσης (αντλητικών υδροηλεκτρικών σταθμών, συσσωρευτών). Τα συστήματα αποθήκευσης αποκτούν κομβικό ρόλο, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος, την οικονομία και το περιβάλλον. Στο ΔΠΑ 2025-2034, ενσωματώνονται έργα ενίσχυσης και επέκτασης με στόχο την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.



Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό λειτουργιών: Ανάπτυξη απαραίτητων υποδομών, όπως συστήματα συλλογής μετρήσεων (SCADA), τηλεπικοινωνιακού δικτύου κορμού (backbone), τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις μεταξύ Υ/Σ – ΚΥΤ και Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ), καθώς και ανάπτυξη και εγκατάσταση εργαλείων λογισμικού (S/W), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Συστήματος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αναβάθμιση της ευστάθειας και του ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις από την αυξημένη διείσδυση αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής από ΑΠΕ.



Μπορείτε να διαβάσετε το σχέδιο ανάπτυξης στο σύνολό του, εδώ.