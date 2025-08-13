IEA: Αυξημένη η πρόβλεψη για την προσφορά πετρελαίου – Πιο συγκρατημένη η εκτίμηση για τη ζήτηση

Αναθεωρείται προς τα πάνω η εκτίμηση για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), καθώς η ομάδα παραγωγών OPEC+ αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή. Παράλληλα, ο οργανισμός μειώνει την πρόβλεψή του για τη ζήτηση, επικαλούμενος την υποτονική κατανάλωση στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, που εδρεύει στο Παρίσι και συμβουλεύει τις βιομηχανικές χώρες σε θέματα ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) το 2025 — σημαντικά υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη των 2,1 εκατ. bpd.

Αντίθετα, η ζήτηση εμφανίζεται πιο περιορισμένη. Η IEA αναμένει πλέον ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 680.000 βαρέλια την ημέρα φέτος, από 700.000 που εκτιμούσε προηγουμένως.

«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν υποτονική ζήτηση στις μεγάλες οικονομίες και, με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, μια απότομη ανάκαμψη φαίνεται απίθανη», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Η δημοσίευση της έκθεσης είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, προκαλώντας προσωρινή πτώση των τιμών του πετρελαίου το πρωί της Τρίτης (στις 08:00 GMT).

Παρά την αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+, η IEA εκτιμά ότι οι χώρες εκτός του καρτέλ θα παραμείνουν ο βασικός μοχλός αύξησης της προσφοράς τόσο φέτος όσο και το 2026.

Τέλος, ακόμη και με τις συγκρατημένες προβλέψεις για τη ζήτηση, η IEA αναμένει ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου θα φτάσει κοντά στο ιστορικό υψηλό των 85,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα μέσα στον Αύγουστο.