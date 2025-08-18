  1. Home
Εντοιχιζόμενες συσκευές κουζίνας από την LG
Συνδυάστε τεχνολογική καινοτομία με υψηλή αισθητική

Η LG Electronics φέρνει στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά εντοιχιζόμενων συσκευών για την κουζίνα, οι οποίες συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με κομψό σχεδιασμό και προσθέτουν ευκολία στην καθημερινότητά σας. 

Εντοιχιζόμενoι φούρνοι LG

Στους InstaView™ φούρνους, η τεχνολογική καινοτομία συναντά το εξαιρετικό φαγητό.

Wi-Fi με LG ThinQ™: Εγκαταστήστε την εφαρμογή LG ThinQ™ στο smartphone σας, συνδέστε τον φούρνο στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και ανοίξτε έναν νέο κόσμο συνδεσιμότητας! Εκτός από την προθέρμανση του φούρνου, τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και την παρακολούθηση του μαγειρέματος, μπορείτε, επίσης, να εκτελέσετε λειτουργίες αυτόματης διάγνωσης, να κατεβάσετε ή να δημιουργήσετε νέες συνταγές.

Πρωτοποριακές ευκολίες: Το επαναστατικό InstaView™ σάς επιτρέπει να κοιτάξετε στο εσωτερικό του φούρνου, με μόνο δύο χτυπήματα!

Εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες LG

Προσθέστε μια μοντέρνα πινελιά στην κουζίνα σας, με τις επαγωγικές εστίες της LG. 

Αποδοτικότητα: Η επαγωγή είναι μια μέθοδος μαγειρέματος πιο αποδοτική ενεργειακά από μια κεραμική εστία

ή εστία αερίου.

Πολυχρηστικότητα: Το επίπεδο ισχύος κάθε εστίας μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα, ενώ υποστηρίζεται και η αφή.

Εντοιχιζόμενοι φούρνοι μικροκυμάτων LG

Οι καινοτόμες τεχνολογίες μαγειρικής συναντούν τον μοντέρνο σχεδιασμό, επιτρέποντάς σας να αναδείξετε τόσο τα γεύματά σας, όσο και την καλαισθησία της κουζίνας σας!

