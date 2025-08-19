Η Masdar επένδυσε πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε έργα καθαρής ενέργειας μέσω πράσινων ομολόγων

Περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια έχουν ήδη διοχετευτεί από την κρατική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Masdar, σε έργα καθαρής ενέργειας παγκοσμίως έως το τέλος του 2024, όπως αποκαλύπτει η τελευταία Έκθεση Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας.

Τα κεφάλαια, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω εκδόσεων πράσινων ομολόγων, χρηματοδότησαν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε ηλιακά και χερσαία και υπεράκτια αιολικά έργα, καθώς και σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές υλοποιήθηκαν όχι μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε αναδυόμενες αγορές όπως το Ουζμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν και η Σερβία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επενδύσεις της αναμένεται να αποτρέψουν την εκπομπή άνω των 6,28 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα σε ετήσια βάση, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 3.700 τόνους CO₂ ανά 1 εκατομμύριο δολάρια επένδυσης.

Ο οικονομικός διευθυντής της Masdar, Mazin Khan, δήλωσε:

«Η στρατηγική πράσινης χρηματοδότησης της Masdar βασίζεται σε πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, ενσωμάτωση των αρχών ESG και υψηλή διαφάνεια στην αναφορά. Είμαστε υπερήφανοι που επενδύουμε σε έργα greenfield βάσει αυστηρών κριτηρίων, προωθώντας τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία προς τους επενδυτές».

Τον Μάρτιο του 2025, η Masdar προχώρησε σε επικαιροποίηση του Πλαισίου Πράσινης Χρηματοδότησής της, ώστε να περιλαμβάνει το πράσινο υδρογόνο και τα αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Η αξιολόγηση της Moody’s επιβεβαίωσε ότι η νέα στρατηγική ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε και η έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, τον Μάιο του 2025, η οποία υπερκαλύφθηκε 6,6 φορές. Από το 2023, η συνολική αξία των πράσινων ομολόγων που έχει αντλήσει η Masdar ανέρχεται πλέον στα 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το πρόγραμμα πράσινων ομολόγων της εταιρείας ενισχύει τη συνολική χρηματοδοτική της δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει και τη συγκέντρωση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μη αναγωγικές εγκαταστάσεις το προηγούμενο έτος, με στόχο την παροχή 11 GW καθαρής ενέργειας μέσω 12 έργων σε εννέα χώρες.

Τέλος, η Masdar ανέφερε πως η Ernst & Young πραγματοποίησε περιορισμένη αξιολόγηση διασφάλισης της κατανομής των εσόδων και των μετρήσεων περιβαλλοντικού αντίκτυπου που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Πράσινης Χρηματοδότησης για το 2024.