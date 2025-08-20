Εκκινούν τα έργα ΑΠΕ ΔΕΗ-Motor Oil

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το πρώτο κοινό έργο ΔΕΗ και της Motor Oil, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 140 MW στην Κοζάνη και τα συνοδά έργα υποδομής που απαιτούνται για τη σύνδεσή του. Τα έργα που αποκτήθηκαν από κοινού από τις δύο εταιρείες από την Unagi έχουν ταχεία πρόοδο, είναι κρίσιμα για την επίτευξη των στόχων ΑΠΕ και των δύο εταιρειών και θα υποστηρίξουν πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα ΓΑΙΑ για την παροχή φθηνού ρεύματος.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 1,9 GW. Από αυτά, τα 882,4 MW έχουν ήδη εξασφαλίσει οριστικές προσφορές σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ένα από τα πρώτα έργα που έλαβε έγκριση περιβαλλοντικών όρων είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 140 MW στην Κοζάνη. Η έγκριση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή κρίσιμων υποδομών, όπως δύο νέα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400 kV/33 kV, δύο νέες εναέριες Γραμμές Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV, συνολικού μήκους 15 χιλιομέτρων, αποξήλωση υφιστάμενου πυλώνα και ανέγερση νέου για τη διασύνδεση με την υφιστάμενη ΓΜ Καρδιάς-Τρικάλων.

Επίσης, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αναθεωρημένη όδευση του υπόγειου δικτύου μέσης τάσης, την ανέγερση 51 πυλώνων και τριών ικριωμάτων υπερυψηλής τάσης, καθώς και για τα απαραίτητα συνοδά έργα και τη φυτοτεχνική μελέτη.

Στα πιο ώριμα έργα της MORE, που είναι ο «πράσινος» βραχίονας της Motor Oil, και της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» περιλαμβάνονται εξι έργα συνολικής ισχύος 742,4 MW στην περιοχή της Κοζάνης, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 92 MW στο Κιλκίς και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 48 MW στην περιφερειακή ενότητα Σερρών.

Οι διαδικασίες ωρίμανσης των έργων της Unagi προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς (fast track) καθώς ένα μέρος του προϋπολογισμού τους θα καλυφθεί με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που συνεπάγεται ασφυκτικές προθεσμίες. Τα νέα έργα ΑΠΕ αναμένεται να είναι έτοιμα στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027.

Τα έργα θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ για τη στήριξη των αγροτών με την παροχή φθηνών τιμολογίων ρεύματος και θα εξυπηρετούν και τη βιομηχανία μέσω διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ενέργειας (PPAs).

Οι στόχοι των δύο εταιρειών

Για τη Motor Oil (μέσω της MORE), τα φωτοβολταϊκά του πακέτου της Unagi είναι κρίσιμα για την επίτευξη του στόχου της MORE για 2 GW έργων ΑΠΕ έως το 2030. Η Motor Oil διαθέτει ήδη ένα χαρτοφυλάκιο 849 MW και στοχεύει σε 1,6 GW έως το 2027 με την προσθήκη νέων έργων 800 MW.

Για τη ΔΕΗ, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί του κοινού χαρτοφυλακίου με τη MORE στην Κοζάνη προστίθενται στο συνολικό «πακέτο» της ΔΕΗ για την επίτευξη του στόχου της για 11,8 GW έργων ΑΠΕ έως το 2027. Σημειώνεται ότι αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα 2,13 GW φωτοβολταϊκά που κατασκευάζει ο όμιλος ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία σε πρώην λιγνιτικές εκτάσεις.