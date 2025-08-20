Η Μαλαισία εξετάζει την πυρηνική ενέργεια στο μελλοντικό ενεργειακό της μείγμα

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας εξετάζει σοβαρά την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο μελλοντικό ενεργειακό της μείγμα, ως μέρος μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της χώρας. Το ενδεχόμενο αυτό τέθηκε επίσημα στο τραπέζι μετά την παρουσίαση του 13ου Σχεδίου της Μαλαισίας (2026-2030) από τον Πρωθυπουργό Ντατούκ Σερί Ανουάρ Ιμπραήμ, στις 31 Ιουλίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 2 Αυγούστου, το Υπουργείο Ενεργειακής Μετάβασης και Μετασχηματισμού Υδάτων (PETRA) ανακοίνωσε την έναρξη μελέτης σκοπιμότητας για την αξιολόγηση της πιθανής ένταξης της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας.

Στόχος: ενεργειακή ασφάλεια και βιωσιμότητα

Σύμφωνα με το PETRA, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας, μείωση των εκπομπών άνθρακα και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς στόχους για το κλίμα.

Τον συντονισμό της μελέτης έχει αναλάβει η MyPOWER Corporation – ειδική υπηρεσία εντός του PETRA – βασιζόμενη στο πρότυπο «Προσέγγιση Ορόσημων» του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), που προβλέπει μεταξύ άλλων την αξιολόγηση της εθνικής ετοιμότητας, του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και της ανάπτυξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Πιθανές τοποθεσίες: Χερσόνησος και Σαμπάχ

Μιλώντας στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινης Κατασκευής στο Petaling Jaya, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης, Datuk Seri Fadillah Yusof, τόνισε ότι η μελέτη σκοπιμότητας θα επικεντρωθεί σε περιοχές όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιμετωπίζουν περιορισμούς, όπως η Σαμπάχ και η Χερσόνησος της Μαλαισίας.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η ενεργειακή παραγωγή στη Σαμπάχ είναι σήμερα περιορισμένη, κυρίως λόγω χαμηλής δυνατότητας ανάπτυξης υδροηλεκτρικών και ηλιακών έργων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη διερεύνησης σταθερότερων πηγών ενέργειας.

Έμφαση στη ρύθμιση, την ασφάλεια και τη δημόσια αποδοχή

Ο Fadillah επεσήμανε ότι η μελέτη θα λάβει υπόψη και τις απαιτούμενες κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και θεμάτων πυρηνικής ασφάλειας, διασφαλίσεων και προστασίας. Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια για διαβούλευση με το κοινό και ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

«Εργαζόμαστε από κοινού για να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού θα αποτελέσει βασικό άξονα της προετοιμασίας, τόσο σε τεχνικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο», πρόσθεσε ο υπουργός.

Καμία απόφαση ακόμη για αντιδραστήρα

Το PETRA διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την τεχνολογία, τον τύπο ή την ισχύ των πιθανών πυρηνικών αντιδραστήρων. Η κυβέρνηση επιδιώκει να βασιστεί σε εμπεριστατωμένες τεχνικές αξιολογήσεις πριν κινηθεί σε οποιοδήποτε επόμενο βήμα, τονίζοντας τη σημασία της συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο όπου όλο και περισσότερες χώρες στρέφονται προς την πυρηνική ενέργεια, αναζητώντας αξιόπιστες, χαμηλών εκπομπών λύσεις για το ενεργειακό τους μέλλον.