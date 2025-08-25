Κατρακυλά έως 17% η μετοχή της δανικής Orsted μετά από εντολή αναστολής έργου αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Orsted τη Δευτέρα, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την άμεση αναστολή εργασιών σε υπό κατασκευή υπεράκτιο αιολικό πάρκο της εταιρείας.

Περίπου μισή ώρα μετά το άνοιγμα των αγορών, η μετοχή της δανικής εταιρείας κατέγραφε πτώση της τάξης του 17%.

Η απόφαση ελήφθη από τη Διεύθυνση Ωκεάνιας Ενέργειας των ΗΠΑ (Bureau of Ocean Energy Management) αργά την Παρασκευή και αφορά το έργο Revolution Wind, ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ. Σύμφωνα με την Orsted, το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 80%, με 45 από τις 65 ανεμογεννήτριες να έχουν τοποθετηθεί.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση των αμερικανικών αρχών, ενώ παράλληλα εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για την άρση της αναστολής και τη συνέχιση των εργασιών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε κρίσιμη συγκυρία για την Orsted, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει τη ρευστότητά της. Όπως επισημαίνουν αναλυτές στο Reuters, τα κεφαλαιακά της σχέδια δέχονται πλέον αυξημένες πιέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου, η Orsted ανακοίνωσε πρόθεση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 δισ. δανικών κορωνών (περίπου 9,4 δισ. δολαρίων). Η εταιρεία επανέλαβε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να προχωρήσει με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, με τη στήριξη του βασικού της μετόχου, του δανικού κράτους.

Η μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει σημαντική πτώση από την ανακοίνωση του σχεδίου αύξησης κεφαλαίου.