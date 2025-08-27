Ενεργειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα σημείο καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

Tο Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmChamGR) και η Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) σε στρατηγική συνεργασία με το Atlantic Council και το Global Energy Institute του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ διοργανώνουν για 9η συνεχή χρονιά το Southeast Europe Energy Forum (SEEF2025) την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο MET στη Θεσσαλονίκη.

Στο 9ο SEEF2025 θα συμμετάσχουν Υπουργοί Ενέργειας από χώρες της ΝΑ Ευρώπης, policy-makers, πανεπιστημιακοί και ειδικοί στα θέματα ενέργειας καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας του κλάδου της ενέργειας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε δηλώσεις του ο Προέδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου κ. Ιωάννης Δ. Σαρακάκης τόνισε: «Το Southeast Europe Energy Forum έχει εδραιωθεί ως ο θεσμός που τοποθετεί στο επίκεντρο την συνεργασία των ΗΠΑ με τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως κομβικό εταίρο για την ενεργειακή ασφάλεια. Στο φετινό, 9ο SEEF στην Θεσσαλονίκη, διπλωματικοί, πολιτικοί και επιχειρηματικοί φορείς συμμετέχουν στον διάλογο και αναλύουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την προώθηση νέων επενδύσεων στην γεωστρατηγικά νευραλγική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.»

Το Φόρουμ θα ασχοληθεί με μια ποικιλία κρίσιμων θεμάτων καθοριστικής σημασίας για το ενεργειακό μέλλον της περιοχής. Οι συζητήσεις θα διερευνήσουν:

· Επιτάχυνση της Διασυνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

· Διαχείριση Άνθρακα και CCS σε Ενεργειοβόρους Τομείς

· Η Πρόκληση του Κόστους Ενέργειας: Διασφάλιση της Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας

· Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σταυροδρόμι των Εξελίξεων – Δίκτυα και Αποθήκευση Ενέργειας

· Υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου: Ο ρόλος των Διαφοροποιημένων Πηγών ΥΦΑ

· Απελευθέρωση της Ανάπτυξης Καθαρής Ενέργειας στην Αναδυόμενη ΝΑ Ευρώπη

· Ενεργειακή Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της ΕΕ

· Οικοδόμηση Ανθεκτικότητας στη ΝΑ Ευρώπη – Νέα Ανακαλύψεις, Νέοι Διάδρομοι, Το Όραμα του IMEEC

· Πώς διαμορφώνουν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πράσινη Ενέργεια την Επόμενη Γενιά Κέντρων Δεδομένων

· Αποκωδικοποιώντας τη Ναυτιλιακή Μετάβαση: Καύσιμα, Δεδομένα & ο Μελλοντικός Στόλος

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.amcham.gr/events/event/seef2025/

Για εγγραφές: https://www.eventora.com/en/Events/southeast-europe-energy-forum-2025

Χρυσός Χορηγός: PPC

Χρυσοί Χορηγοί: DESFA, Copelouzos Group, Gastrade, HELLENiQ Energy, National Bank of Greece

Ασημένιοι Χορηγοί: Eco Hells, Eunice, National Energy

Χορηγοί Επικοινωνίας: CNN Greece, Energy Mag, Energyin, Makedonikanea, WorldEnergyNews