Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

Η LG Electronics (LG), σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου στο LG Sciencepark της Νότιας Κορέας, παρουσίασε έναν στρατηγικό οδικό χάρτη με στόχο τη μετατροπή της εταιρείας ES σε κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο λύσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) έως το 2030.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εταιρεία σχεδιάζει να προωθήσει την ανάπτυξή της με την επέκταση των εσόδων της από βιομηχανικές και εμπορικές Β2Β εφαρμογές – όπως στην ψύξη AI Data Centers – και με την παροχή περιφερειακά προσαρμοσμένων λύσεων θέρμανσης και ψύξης. Σύμφωνα με τη «στρατηγική 3B» (Build, Borrow, Buy), η LG θα επιδιώξει επίσης κατά σειρά εξαγορές για την ενίσχυση των βασικών δυνατοτήτων της και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της χαρτοφυλακίου.

Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της τόσο στον υψηλής απόδοσης εξοπλισμό HVAC όσο και στις λύσεις μη-εξοπλισμού, η LG στοχεύει να επιτύχει έσοδα KRW 20 τρισεκατομμυρίων (περίπου 15,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στον τομέα HVAC έως το 2030, ως μέρος της μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξής της.

Ενίσχυση των Βιομηχανικών Πωλήσεων B2B καθώς η Ζήτηση Αυξάνεται στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η LG συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα B2B, παρέχοντας προηγμένα συστήματα ψύξης για κέντρα δεδομένων και εμπορικά κτίρια μεγάλης κλίμακας. Με την παγκόσμια αγορά ψύξης να αναμένεται να φτάσει τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027, η εταιρεία στοχεύει να φτάσει σε πωλήσεις 720 εκατομμυρίων δολαρίων (1 τρισεκατομμύριο KRW) μέσα σε δύο χρόνια, καθιερώνοντας την επιχείρηση ως βασικό μελλοντικό μοχλό ανάπτυξης.

Το χαρτοφυλάκιο της LG περιλαμβάνει ποικίλες τεχνολογίες ψύξης ειδικά για τα κέντρα δεδομένων – όπως συστήματα υγρής ψύξης που χρησιμοποιούν μονάδες διανομής ψυκτικού υγρού για την άμεση ψύξη των τσιπ του διακομιστή, συστήματα αερόψυξης με ψύκτη και λύσεις HVAC συμβατές με περιβάλλοντα συνεχούς ρεύματος. Το 2025, η LG αναμένει να υπερτριπλασιάσει τις παραγγελίες για τις λύσεις ψύξης των κέντρων δεδομένων της σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χαρακτηρίζοντάς την ως βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Για την ανάπτυξη βελτιστοποιημένων λύσεων για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, η LG δημιούργησε μια ειδική δοκιμαστική βάση – το LG AI Data Center HVAC Solution Lab – στο εργοστάσιο ψυκτών Pyeongtaek νωρίτερα φέτος. Η εγκατάσταση προσομοιώνει ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων διακομιστών AI για τη διεξαγωγή συστηματικών δοκιμών απόδοσης των προηγμένων λύσεων ψύξης της LG. Πιο πρόσφατα, η εταιρεία ξεκίνησε πιλοτικές δοκιμές της τεχνολογίας υγρής ψύξης σε συνεργασία με την LG U+, έναν κορυφαίο νοτιοκορεατικό πάροχο τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών υπηρεσιών, για την περαιτέρω επικύρωση και βελτίωση των δυνατοτήτων θερμικής διαχείρισης.

Στρατηγικές Εξαγορές που Ενισχύουν τις Δυνατότητες HVAC και την Επέκταση του Χαρτοφυλακίου

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, η LG επιδιώκει ενεργά στρατηγικές εξαγορές για να ενισχύσει την τεχνογνωσία της στον τομέα της HVAC και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της. Πρόσφατα, η εταιρεία απέκτησε το 100% της OSO, ενός κορυφαίου παρόχου λύσεων θέρμανσης νερού με έδρα τη Νορβηγία, για να εδραιώσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά θέρμανσης.

Με γνώμονα τη στρατηγική 3B, η LG αναπτύσσει ταυτόχρονα εσωτερικές ικανότητες μέσω πρωτοβουλιών όπως το Air Solution Lab και η HVAC Academy (Build), διαμορφώνει συνεργασίες Ε&Α με ακαδημαϊκά ιδρύματα (Borrow) και συνεχίζει να εντοπίζει ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών υψηλού αντίκτυπου (Buy).

Επέκταση της εμβέλειας B2B μέσω βαθιάς τοπικής προσαρμογής και αύξησης των εσόδων εκτός υλικού

Η LG επεκτείνει ταχέως την παρουσία της στην αγορά HVAC, παρέχοντας λύσεις σε κέντρα logistics, συγκροτήματα λιανικού εμπορίου και άλλα μεγάλα έργα υποδομής. Πρόσφατα αξιοσημείωτα γεγονότα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του συστήματος υψηλής απόδοσης Multi V i™ σε ένα μεγάλο κόμβο logistics στο Tuas της Σιγκαπούρης και την προμήθεια ψυκτών 28.000 RT στο The Avenues-Riyadh, ένα μεγάλο συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων στη Σαουδική Αραβία. Τα έργα αυτά αναδεικνύουν την ικανότητα της LG να ανταποκρίνεται στους τοπικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις των πελατών μέσω προσαρμοσμένων λύσεων για κάθε περιοχή.

Η εταιρεία επιταχύνει επίσης την αύξηση των εσόδων από πωλήσεις λογισμικού, με στόχο να αυξήσει το μερίδιό της από το 10 τοις εκατό στο 20 τοις εκατό. Αυτό περιλαμβάνει προσφορές όπως το Building Energy Control (BECON), μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης διαχείρισης κτιρίων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη που παρέχει ενεργειακές αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο. Η LG πλησιάζει επίσης στην εμπορική διάθεση ενός διπλού ψηφιακού συστήματος για κέντρα δεδομένων, το οποίο μπορεί να προβλέπει με ακρίβεια την παραγωγή θερμότητας του διακομιστή και να βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα της HVAC με τη χρήση συστημάτων ελέγχου με τεχνητή νοημοσύνη.

Ενίσχυση Παρουσίας στο Νότιο Ημισφαίριο για την Επίτευξη Παγκόσμιας Ηγεσίας

Με ισχυρό τοπικό εντοπισμό στον πυρήνα της, η LG ενισχύει την παρουσία της στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές του νότιου ημισφαίριου μέσω ολοκληρωμένων τοπικών λειτουργιών που περιλαμβάνουν Ε&Α, κατασκευή, πωλήσεις και συντήρηση. Διατηρώντας μια ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, η εταιρεία επιταχύνει τώρα την επέκταση της B2B στις αναδυόμενες περιοχές, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και ενισχύοντας τις δυνατότητές της.

Στην Ινδία, η LG εγκαινιάζει φέτος έναν νέο οργανισμό ανάπτυξης προϊόντων και δημιουργεί μια νέα γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιό της στη Sri City, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2026. Αυτή η νέα γραμμή θα υποστηρίξει την περιφερειακή ζήτηση με ετήσια δυναμικότητα έως και 1,5 εκατομμυρίου μονάδων κλιματισμού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η LG αξιοποιεί τα εκπαιδευτικά κέντρα της HVAC Academy για την καλλιέργεια κορυφαίων ταλέντων στις υπηρεσίες, τις πωλήσεις και τη μηχανική, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί αυτές τις εγκαταστάσεις ως στρατηγικούς κόμβους για την υποστήριξη της περιφερειακής επέκτασης. Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα Ακαδημίες HVAC σε 65 τοποθεσίες σε 43 χώρες και σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο σε 70 τοποθεσίες μέχρι το τέλος του 2025.

«Η ζήτηση για HVAC αυξάνεται παράλληλα με τον αυξανόμενο αριθμό των κέντρων δεδομένων που κατασκευάζονται παγκοσμίως», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Αξιοποιώντας την εμπειρία δεκαετιών και τη βασική τεχνολογική υπεροχή, η LG έχει δεσμευτεί να γίνει ο κορυφαίος πάροχος λύσεων HVAC στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».