Η Samsung Electronics Co., Ltd και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (APL) κερδίζουν το βραβείο R&D 100 του 2025 για την τεχνολογία ψύξης Peltier επόμενης γενιάς

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι η τεχνολογία ψύξης Peltier επόμενης γενιάς, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής (APL) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, αναδείχθηκε ως μία από τις νικήτριες στα βραβεία R&D 100 για το 2025.

Τα βραβεία R&D 100, που καθιερώθηκαν το 1963, απονέμονται από το περιοδικό R&D World Magazine και διακρίνουν κάθε χρόνο τις 100 πιο καινοτόμες τεχνολογίες παγκοσμίως. Συχνά, αναφέρονται ως «Νόμπελ της Μηχανικής» και «Όσκαρ της Καινοτομίας».

Ερευνητές από την ομάδα Life Solution της Samsung Research και του APL εφάρμοσαν τεχνικές νανομηχανικής για να βελτιώσουν την απόδοση των συσκευών Peltier κατά σχεδόν 75%, μέσω της χρήσης νέων υλικών ημιαγωγών λεπτού φιλμ. Το αποτέλεσμα δημοσιεύθηκε στο διεπιστημονικό περιοδικό Nature Communications τον Μάιο του 2025.

«Η κατάκτηση του βραβείου R&D 100 Awards αποτελεί απόδειξη της παγκόσμιας αναγνώρισης της τεχνολογίας μας, τόσο για την καινοτομία όσο και για την πρακτική της εφαρμογή», δήλωσε ο Joonhyun Lee, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της Ομάδας Life Solution στη Samsung Research. «Αυτό το επίτευγμα ενισχύει τη θέση της Samsung, συμβάλλοντας καθοριστικά στις λύσεις ψύξης επόμενης γενιάς.».

Η ψύξη Peltier είναι μια τεχνολογία ψύξης στερεάς κατάστασης, χωρίς ψυκτικά υγρά, που επιτρέπει γρήγορο και ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας. Πέρα από τα ψυγεία, έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί σε διάφορες βιομηχανίες, όπως οι ημιαγωγοί, οι ιατρικές συσκευές, τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και τα data centers.

Η Samsung Electronics θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτόμο έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.