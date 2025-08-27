Σημαντικές μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια αναμένονται τον Σεπτέμβριο

Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αναμένονται τον Σεπτέμβριο, ως άμεση συνέπεια της σημαντικής πτώσης της μέσης χονδρικής τιμής τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, η χονδρική τιμή μειώθηκε κατά 26,66% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, γεγονός που, λόγω του μηχανισμού καθυστέρησης ενός μήνα, θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Η πτώση αυτή ακολουθεί μια περίοδο κατά την οποία οι πάροχοι είχαν υψηλά περιθώρια κέρδους τον Αύγουστο, καθώς οι λιανικές τιμές βασίστηκαν στις υψηλές προβλέψεις του Ιουλίου που τελικά δεν επαληθεύτηκαν.

Παρά τις προηγούμενες υψηλότερες χρεώσεις σε σχέση με άλλα τιμολόγια, πάνω από το 60% των καταναλωτών παραμένει στα πράσινα τιμολόγια. Οι προβλέψεις για τον Σεπτέμβριο παραμένουν πτωτικές λόγω της αναμενόμενης μειωμένης ζήτησης μετά το καλοκαίρι, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές στις χονδρικές τιμές επηρεάζουν άμεσα τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, τα οποία ακολουθούν τις μεταβολές της χονδρικής με καθυστέρηση ενός μήνα. Η σημαντική αποκλιμάκωση στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο δημιουργεί περιθώρια για χαμηλότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο. Η μέση τιμή χονδρικής για τις πρώτες 27 ημέρες του Αυγούστου διαμορφώθηκε στα 73,76 ευρώ/MWh, ποσό που είναι 26,66% χαμηλότερο σε σχέση με τα 100,57 ευρώ/MWh του Ιουλίου. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να οδηγήσει σε μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο.

Οι εταιρείες προμήθειας είχαν διαμορφώσει τα τιμολόγια του Αυγούστου με βάση τις υψηλές χονδρεμπορικές τιμές του Ιουλίου και την εκτίμηση ότι ο Αύγουστος θα έφερνε νέα άνοδο, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες αγόραζαν ρεύμα στη χονδρική περίπου με 7,3 λεπτά την κιλοβατώρα τον Αύγουστο, αλλά το διέθεταν στους καταναλωτές σε τιμές που κυμαίνονταν από 15 έως 25,5 λεπτά/κιλοβατώρα, δημιουργώντας υψηλά περιθώρια κέρδους. Αυτά τα κέρδη επιτρέπουν τώρα τη μείωση των τιμών για τον Σεπτέμβριο.

Οι προβλέψεις για τον Σεπτέμβριο παραμένουν επίσης πτωτικές, καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται περιορισμένη μετά το πέρας των έντονων θερινών καυσώνων. Αυτό σημαίνει ότι τα πράσινα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν την 1η Σεπτεμβρίου εκτιμάται πως θα είναι χαμηλότερα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του «πράσινου» προϊόντος.