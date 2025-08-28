Νέες προσφορές για τον Σεπτέμβριο από την Protergia

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN αφουγκραζόμενη τις τάσεις της αγοράς, συνεχίζει να στηρίζει τους καταναλωτές με μειωμένες τιμές στα τιμολόγια της και με ανταγωνιστικά σταθερά προϊόντα, σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Έτσι, τον Σεπτέμβριο η Protergia θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά με:

το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159€ kWh με συνέπεια (-11,2% από τον Αύγουστο)

τα κίτρινα τιμολόγιά της έως και 18% φτηνότερα. Το νέο κίτρινο οικιακό τιμολόγιο Value Deal on time συνεχίζει να προσφέρεται στην πολύ συμφέρουσα τιμή των 0,09093€/kWh.

το αυτόνομο Φυσικό Αέριο στη μειωμένη τιμή 0,0369 €/kWh για τη συνδυαστική προσφορά Value Power & Gas 12Μ και

για όσους επιθυμούν σταθερότητα το μπλε τιμολόγιο Value Secure 12M προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/kWh με έκπτωση συνέπειας, για σιγουριά και ασφάλεια 12 μηνών.

Παράλληλα, συνεχίζει να προσφέρει το Protergia Picasso, το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα και το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, ανάλογα τις ανάγκες του μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα, για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)!

Τώρα, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Protergia φροντίζει και για τους φοιτητές, με μια μοναδική προσφορά. Συγκεκριμένα, προσφέρει το Protergia Picasso Small 1 που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες ΔΩΡΟ.

Η Protergia δεν προσφέρει μόνο σιγουριά, αλλά και μεγάλα δώρα με το Powergiving! Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, έχει μοιράσει 800.000€ σε 88 υπερτυχερούς και έχει καλύψει τους λογαριασμούς ρεύματος 800 πελατών για έναν ολόκληρο χρόνο. Συνολικά, από την αρχή της χρονιάς, 888 πελάτες Protergia απολαμβάνουν δώρα που ξεχωρίζουν για το μέγεθος και την αξία τους, ενώ απομένουν άλλες 4 μεγάλες κληρώσεις ως το τέλος του έτους.

Στην κλήρωση του Αυγούστου που πραγματοποιήθηκε χθες ακόμη 111 τυχεροί πελάτες της Protergia κέρδισαν μοναδικά δώρα. Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους νικητές που αναδείχθηκαν από την κλήρωση. Οι κληρώσεις Powergiving αφορούν υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες της Protergia.

Η επόμενη κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου!