Σημαντικές μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο – Έως και 25% φθηνότερο το ρεύμα

Μειωμένα από 10% έως 25% είναι τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο, όπως αναρτήθηκαν σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης. Οι μειώσεις αφορούν τόσο τα κυμαινόμενα όσο και τα σταθερά τιμολόγια, αντανακλώντας τη σημαντική πτώση της χονδρικής τιμής ρεύματος, η οποία διαμορφώθηκε στα 78 ευρώ/MWh τον Αύγουστο, έναντι 100,5 ευρώ/MWh τον Ιούλιο.

Πράσινο κυμαινόμενο τιμολόγιο (Γ1/Γ1Ν)

Η τιμή του βασικού κυμαινόμενου οικιακού τιμολογίου (πράσινου) πέφτει στα 0,129 ευρώ/kWh για τον Σεπτέμβριο, από 0,15153 ευρώ/kWh τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 12 μηνών. Για σύγκριση, τον Σεπτέμβριο του 2024 η αντίστοιχη τιμή ήταν 0,1594 ευρώ/kWh.

Για καταναλώσεις άνω των 500 kWh μηνιαίως, η χρέωση μειώνεται σε 0,15308 ευρώ/kWh, από 0,17516 ευρώ/kWh τον Αύγουστο.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης (διζωνικά τιμολόγια – πρώην “νυχτερινό”), η τιμή υποχωρεί σε 0,1148 ευρώ/kWh, από 0,1279 ευρώ/kWh τον προηγούμενο μήνα.

Κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο – myHome4all

Το πρόγραμμα myHome4all καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 12 μηνών, με χρέωση 0,104 ευρώ/kWh για τον Σεπτέμβριο, από 0,13898 ευρώ/kWh τον Αύγουστο.

Μπλε σταθερά τιμολόγια

Στα μπλε προγράμματα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

myHomeEnter (12μηνο πρόγραμμα): 0,145 ευρώ/kWh

myHomeOnline (ψηφιακό πρόγραμμα): 0,142 ευρώ/kWh

myHomeEnterTwo (διζωνικό πρόγραμμα): 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης

Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι τα μπλε τιμολόγια συνδυάζουν σταθερότητα, διαφάνεια και ευελιξία, ενώ συνοδεύονται από χαμηλό πάγιο, χωρίς προϋποθέσεις, και προσφέρουν πλήρη ψηφιακή υποστήριξη για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.