ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ανακοίνωση για τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2025

Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Εταιρεία») υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση και δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Εταιρείας της περιόδου Α’ Εξαμήνου 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Περαιτέρω, η σχετική ενημέρωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας της περιόδου Α’ Εξαμήνου 2025 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης.

Λεπτομέρειες της μετάδοσης παρατίθενται ακολούθως:

Ημερομηνία: Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 15:00 ώρα Ελλάδας

14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης

13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου

08:00 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών (Νέα Υόρκη)

Διάρκεια: Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις μετά το πέρας της σύντομης παρουσίασης.

Επιλογές Συμμετοχής: Η τηλεδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη με τη χρήση ζωντανής εικόνας και μέσω ήχου.

Διαδικτυακή

αναμετάδοση: Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακή αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/webinar/register/WN_FeZblqaNQhW3yyZuDyB4xw

Συνιστάται η χρήση προγράμματος περιήγησης από σταθερό ή φορητό υπολογιστή.

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλείσθε να καλέσετε στο + 30 210 33 66 270.