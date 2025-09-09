ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ανακοίνωση για τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2025
Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Εταιρεία») υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση και δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Εταιρείας της περιόδου Α’ Εξαμήνου 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).
Περαιτέρω, η σχετική ενημέρωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας της περιόδου Α’ Εξαμήνου 2025 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης.
Λεπτομέρειες της μετάδοσης παρατίθενται ακολούθως:
Ημερομηνία: Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025
Ώρα: 15:00 ώρα Ελλάδας
14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης
13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου
08:00 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών (Νέα Υόρκη)
Διάρκεια: Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις μετά το πέρας της σύντομης παρουσίασης.
Επιλογές Συμμετοχής: Η τηλεδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη με τη χρήση ζωντανής εικόνας και μέσω ήχου.
Διαδικτυακή
αναμετάδοση: Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακή αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/webinar/register/WN_FeZblqaNQhW3yyZuDyB4xw
Συνιστάται η χρήση προγράμματος περιήγησης από σταθερό ή φορητό υπολογιστή.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλείσθε να καλέσετε στο + 30 210 33 66 270.