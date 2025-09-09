Η TCL αναγνωρίστηκε στην IFA 2025 για το FreshIN 3.0 Fresh Air Conditioner με ενεργειακά αποδοτική καινοτομία AI

Στην πρόσφατη έκθεση IFA 2025 στο Βερολίνο, η TCL παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών και των οικιακών συσκευών, έλαβε αναγνώριση για τις καινοτομίες της στις έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών παγκοσμίως, το TCL Fresh Air AC κατέκτησε την 1η θέση σε παγκόσμιες πωλήσεις*, προσφέροντας πιο έξυπνες και υγιεινές εμπειρίες διαβίωσης σε νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο.

Το Global Product Technical Innovation Award (Βραβεία GPTI), που απονέμεται από την International Data Group (IDG) και το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK), αναγνώρισε φέτος τις τεχνολογικές προόδους της TCL στον τομέα του κλιματισμού. Η ολοκαίνουρια σειρά κλιματιστικών TCL FreshIN 3.0 τιμήθηκε με το «Χρυσό Βραβείο Τεχνολογίας Εξοικονόμησης Ενέργειας με ΤΝ», για την εξαιρετική της απόδοση στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Με την υποστήριξη του αναβαθμισμένου αλγορίθμου T-AI Energy-Saving, η σειρά FreshIN 3.0 επιτυγχάνει έως και 37%+ επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέροντας στους καταναλωτές έναν πιο «πράσινο» τρόπο ζωής. Αυτή η τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, θα εφαρμόζεται συνεχώς σε ολόκληρη τη σειρά κλιματιστικών της TCL, προσφέροντας στους χρήστες μια έξυπνη, υγιεινή και φιλική προς το περιβάλλον εμπειρία διαβίωσης.

Εκτός από την βασική της δύναμη στην ενεργειακή αποδοτικότητα, η σειρά TCL FreshIN 3.0 παρουσίασε εξαιρετικές δυνατότητες στον καθαρισμό του αέρα και στη δημιουργία υπερ-αθόρυβης ροής αέρα. Εξοπλισμένη με την πατενταρισμένη, αναδιπλούμενη εισαγωγή φρέσκου αέρα «FreshIN» και το κορυφαίο στον κλάδο σύστημα ανίχνευσης ποιότητας αέρα TVOC, σε πραγματικό χρόνο, η σειρά FreshIN 3.0 προσφέρει εξαιρετικά αποδοτικό καθαρισμό εσωτερικού αέρα.

εξασφαλίζει ένα απόλυτα ήσυχο περιβάλλον ύπνου, με παροχή φρέσκου αέρα μόλις 16dB. Επιπλέον, εισάγει τη νέα λειτουργία “gentle breeze”, η οποία διαχέει τον αέρα σε μορφή «ντους», προσφέροντας μια φυσική και άνετη εμπειρία, αποφεύγοντας τα έντονα ρεύματα ψυχρού αέρα. Αυτά τα καινοτόμα χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της TCL να προσφέρει έξυπνες και υγιεινές λύσεις διαβίωσης και επαγγελματική διαχείριση αέρα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Παράλληλα, η TCL παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εσωτερικού αέρα, από οικιακές έως επαγγελματικές εφαρμογές, ενισχύοντας την υγιεινή διαβίωση με αιχμή της τεχνολογίας..

* Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, κατέκτησε την 1η θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις κλιματιστικών φρέσκου αέρα για το 2024, σύμφωνα με την ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία SHANGPU GROUP.