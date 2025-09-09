Deal 50 δισ. στην εξόρυξη: Η Anglo American εξαγοράζει την καναδική Teck

Η Anglo American συμφώνησε να συγχωνευθεί με την καναδική Teck Resources σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο της εξόρυξης της τελευταίας δεκαετίας. Η Anglo θα ελέγχει το 62,4% της νέας εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Teck το 37,6%, ανοίγοντας τον δρόμο για αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου τοπίου στην παραγωγή χαλκού και κρίσιμων ορυκτών.

Η Anglo θα καταβάλει επίσης στους επενδυτές της ειδικό μέρισμα ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από τη συγχώνευση, γεγονός που επιβεβαίωσε την είδηση του Bloomberg News ότι η συμφωνία ήταν επικείμενη.

Η συγχώνευση συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον κλάδο της εξόρυξης και σηματοδοτεί το αποκορύφωμα μιας πολυετούς αναζωπύρωσης των συναλλαγών μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών. Εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες.

Σύμφωνα με το Reuters η συγχώνευση αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων έως το τέταρτο έτος μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με την Anglo. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των δύο εταιρειών υπερβαίνει τα 53 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Teck, η οποία είχε υποχωρήσει κατά περίπου 20% στις συναλλαγές στο Τορόντο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έως και τη Δευτέρα, έχει αγοραία αξία περίπου 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο άνω του 20% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο των αγορών, μετά την αναφορά του Bloomberg για τις διαπραγματεύσεις. Οι μετοχές της Anglo American σημείωσαν άνοδο 15% κατά την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα η αγοραία αξία της να ανέρχεται σε 36,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Και οι δύο εταιρείες έχουν αποτελέσει στόχο μεγαλύτερων εταιρειών εξόρυξης τα τελευταία χρόνια: η Anglo απέρριψε προσφορά 49 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την BHP Group πέρυσι, ενώ η Glencore Plc προσπάθησε χωρίς επιτυχία να εξαγοράσει την Teck το 2023.

Αυτές οι αποτυχημένες προσφορές πυροδότησαν μια φρενίτιδα συμφωνιών, με στελέχη από ολόκληρο τον κλάδο να αφιερώνουν μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο ετών στην ανάλυση των αριθμών των ανταγωνιστών τους για να αξιολογήσουν πιθανές συναλλαγές. Η αυξημένη δραστηριότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιθυμία για επέκταση της παραγωγής χαλκού – ενός μετάλλου απαραίτητου για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση – καθώς και στον φόβο να μην χάσουν την ευκαιρία, μετά την προσφορά της BHP για την Anglo που προκάλεσε σοκ στον κλάδο.

Η συγχώνευση της Teck με την Anglo συζητείται εδώ και καιρό πίσω από τα παρασκήνια. Και οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να απλοποιήσουν τις δραστηριότητές τους – η Teck πούλησε το πλειοψηφικό μερίδιο της επιχείρησης άνθρακα της στην Glencore, ενώ η Anglo αποχώρησε από την εξόρυξη πλατίνας και βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης των δικών της ανθρακωρυχείων και της μονάδας διαμαντιών De Beers.

Τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών συνιστούν ομόφωνα τη συμφωνία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anglo, Duncan Wanblad, θα ηγηθεί της νέας εταιρείας, ενώ ο Jonathan Price της Teck θα είναι ο αναπληρωτής του. Η συγχωνευμένη εταιρεία εξόρυξης θα εδρεύει στο Βανκούβερ, με εταιρικά γραφεία στο Λονδίνο και το Γιοχάνεσμπουργκ.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για νέες προσφορές για την Teck ή την Anglo. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που θα επιτρέπουν σε κάθε εταιρεία να εξετάσει μη ζητηθείσες προτάσεις και να τερματίσει τη συμφωνία σε περίπτωση που υποβληθεί μια καλύτερη πρόταση.

Το ορυχείο ναυαρχίδα της Teck είναι το έργο εξόρυξης χαλκού Quebrada Blanca 2 στη Χιλή. Η Anglo κατέχει μερίδιο στο γειτονικό ορυχείο Collahuasi, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση της παραγωγής και των κερδών μέσω της συγχώνευσης των δύο επιχειρήσεων.

Για την Anglo, η επιτυχής εξαγορά της Teck θα μπορούσε να την κάνει λιγότερο ευάλωτη σε μια άλλη πιθανή προσφορά εξαγοράς, αν και η προσφορά της θα μπορούσε να προσελκύσει τρίτους.

Η είδηση θα μπορούσε επίσης να ωθήσει άλλους ανταγωνιστές να αναλάβουν δράση. Η Teck, η οποία ελέγχεται από την ιδρυτική οικογένεια Keevil, έχει αποτελέσει το επίκεντρο ενδιαφέροντος για αρκετούς από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου λόγω των ελκυστικών περιουσιακών στοιχείων της στον τομέα του χαλκού, όπως ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Η οικογένεια ελέγχει την Teck μέσω μετοχών κατηγορίας Α με «υπερψήφισμα», ενώ ο μεγαλύτερος μέτοχός της είναι η China Investment Corp. Η οικογένεια Keevil υποστηρίζει τη συμφωνία.

Η συμφωνία θα χρειαστεί την έγκριση της καναδικής κυβέρνησης, σε μια εποχή που ο χαλκός και άλλα κρίσιμα ορυκτά θεωρούνται όλο και πιο στρατηγικά από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Ο Καναδάς δήλωσε πέρυσι ότι θα εγκρίνει ξένες εξαγορές μεγάλων καναδικών εταιρειών εξόρυξης που ασχολούνται με την παραγωγή κρίσιμων ορυκτών «μόνο σε εξαιρετικά περιστατικά».

Η συμφωνία ακολουθεί τις αποτυχίες και των δύο εταιρειών. Η Teck ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα την επανεξέταση της λειτουργίας του QB2, μετά από χρόνια αποτυχιών. Η Anglo, εν τω μεταξύ, είδε πρόσφατα τα σχέδιά της για την πώληση των ανθρακωρυχείων της να καταρρέουν και τώρα αντιμετωπίζει την πρόκληση να βρει νέο αγοραστή. Προσπαθεί επίσης να πουλήσει την De Beers κατά τη διάρκεια μιας από τις βαθύτερες κρίσεις που έχει γνωρίσει ποτέ η βιομηχανία διαμαντιών.