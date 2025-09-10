ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει νέο ομολογιακό 500 εκατ.

Στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, μέσω δημόσιας προσφοράς, ύψους έως 500 εκατ. με ελάχιστο ποσό τα 350 εκατ. ευρώ, προχωρεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια επτά (7) έτη και οι ομολογίες του θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 9ης Σεπτεμβρίου 2025 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως €500.000.000, με ελάχιστο ποσό τα €350.000.000, με διάρκεια επτά (7) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο»), τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.