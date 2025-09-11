Η Chevron ξεκινά έρευνες νότια της Κρήτης σε συνεργασία με τη Helleniq Energy – η γεωπολιτική σημασία τους

Η αμερικανική Chevron ξεκινά εξερεύνηση ενεργειακών πόρων νότια της Κρήτης σε συνεργασία με την Helleniq Energy. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για την Ελλάδα, καθώς ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και την καθιστά πιο ενεργό παράγοντα στον τομέα της ενέργειας.

Η συμμετοχή της Chevron αμφισβητεί έμμεσα το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και τις διεκδικήσεις της Λιβύης, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η αποδοχή της ελληνικής χάραξης των Οικοπέδων και της μέσης γραμμής από την εταιρεία ενισχύει την ελληνική θέση, με προοπτική να ακολουθήσουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την είσοδο της Chevron ως απόδειξη της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η απόφαση για τον διαγωνισμό στα Οικόπεδα νότια της Κρήτης αποτέλεσε στρατηγική επιλογή, καθώς η περιοχή εμπλέκεται στις αμφισβητήσεις που προκύπτουν από το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από χρόνια καθυστέρησης, καθώς τα Οικόπεδα είχαν μείνει ανενεργά για πάνω από μία δεκαετία.

Η Chevron έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για έρευνες στη Λιβύη, ενώ έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και με την Τουρκία, γεγονός που δείχνει ότι διατηρεί ανοιχτούς διαύλους συνεργασίας με όλες τις πλευρές.

Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας προσπάθειας αξιοποίησης υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων, με προοπτική την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτάρκειας της χώρας.