ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ: Ανακοίνωση για δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2025

Η Εταιρεία ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «Εταιρεία») υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση και δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Εταιρείας της περιόδου Α’ Εξαμήνου 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Περαιτέρω, η σχετική ενημέρωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας της περιόδου Α’ Εξαμήνου 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος μέσω τηλεδιάσκεψης.

Λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεδιάσκεψη παρατίθενται ακολούθως:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 15:00 ώρα Ελλάδας

14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης

13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου

08:00 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών (Νέα Υόρκη)

Διάρκεια: Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις μετά το πέρας της σύντομης παρουσίασης.

Διαδικτυακή

αναμετάδοση: Η διαδικτυακή αναμετάδοση θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/webinar/register/WN_sANprD8rTsO0jAhr92He8w

Συνιστάται η χρήση προγράμματος περιήγησης από σταθερό ή φορητό υπολογιστή.

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλείσθε να καλέσετε στο + 30 210 33 66 270.