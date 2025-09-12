Ηλεκτρική γέφυρα Αιγύπτου – Ελλάδας: Το έργο GREGY εγκρίθηκε

Το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU) για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθηση των μελετών της υποθαλάσσιας σύνδεσης. Το έργο στοχεύει στη μεταφορά καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της Βόρειας Αφρικής προς την Ευρώπη, καλύπτοντας τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας, υποστηρίζοντας την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η γεωπολιτική και περιβαλλοντική σημασία του GREGY είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η Αίγυπτος το θεωρεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της να εξελιχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των «γεφυρών φιλίας» που δημιουργούν τα έργα διασύνδεσης.

Το έργο έχει ενταχθεί στον πρώτο κατάλογο Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PCI/PMI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα εμβληματικά έργα υποδομών του προγράμματος Global Gateway της Ε.Ε. Στόχος είναι να καταστήσει την Αίγυπτο κομβικό σημείο ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ ηπείρων, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών. Παράλληλα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ηλεκτρικών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες και με τελικό στόχο τη σύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Αιγύπτιος υπουργός χαρακτήρισε τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης «γέφυρες φιλίας» που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ εθνών.

Το GREGY προβλέπει τη δημιουργία ενός «πράσινου διαδρόμου ενέργειας», μέσω του οποίου θα μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς την Ευρώπη μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου. Η ενέργεια αυτή θα καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και θα αξιοποιείται στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Μέρος της θα διοχετεύεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση. Υπολογίζεται ότι θα μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 4,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως και θα περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Η τροφοδότηση του έργου θα βασίζεται σε νέα ηλιακά και αιολικά πάρκα που θα αναπτυχθούν στην Αίγυπτο.