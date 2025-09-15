Η Ελλάδα σε τροχιά επιβράδυνσης στην αιολική ενέργεια το 2025

Αποκλίνουσες επιδόσεις καταγράφονται μεταξύ των χωρών στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο σημειώνουν σημαντική πρόοδο σε νέες εγκαταστάσεις και αδειοδοτήσεις, η Ελλάδα παρουσιάζει ανησυχητική πτώση τόσο στις νέες προσθήκες αιολικών πάρκων όσο και στις εγκρίσεις έργων.

Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως σε γραφειοκρατικά εμπόδια, καθυστερήσεις στην ψηφιοποίηση και στην εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών, καθώς και σε αβεβαιότητες γύρω από τις δημοπρασίες και τον κορεσμό του δικτύου.

Παρά τις αρνητικές τάσεις, η WindEurope εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει σημαντική αύξηση της αιολικής ισχύος έως το 2030, εφόσον ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Οι βασικές τάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025 παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις: οι περισσότερες χώρες της ΕΕ καταγράφουν άνοδο, ενώ η Ελλάδα υποχωρεί. Συνολικά στην Ευρώπη εγκαταστάθηκαν 6,8 GW νέας αιολικής ισχύος, εκ των οποίων το 89% αφορά χερσαία πάρκα και μόλις 741 MW υπεράκτια έργα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φτάνει τα 291 GW, εκ των οποίων 254 GW είναι χερσαία και 37 GW υπεράκτια. Στην ΕΕ-27, η ισχύς ανέρχεται σε 236 GW.

Η Γερμανία ηγείται με 2,2 GW νέων εγκαταστάσεων και 7,8 GW αδειοδοτήσεων-ρεκόρ, αξιοποιώντας ταχύτερες διαδικασίες (κατά μέσο όρο 18 μήνες). Η Ισπανία (889 MW) και το Ηνωμένο Βασίλειο (760 MW) ακολουθούν με ισχυρές επιδόσεις. Αντίθετα, η Γαλλία σημειώνει περιορισμένη πρόοδο, με μόλις 380 MW χερσαία και 96 MW υπεράκτια, εξαιτίας περιορισμών ύψους και καθυστερήσεων στις δημοπρασίες.

Η ΕΕ συνολικά επιδιώκει να φτάσει τα 344 GW αιολικής ισχύος έως το 2030, εντείνοντας τις πιέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη ΑΠΕ.

Η θέση της Ελλάδας

Στο ίδιο διάστημα, η Ελλάδα κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση. Προστέθηκαν μόλις 152 MW νέων αιολικών πάρκων στο διασυνδεδεμένο σύστημα, αριθμός που την κατατάσσει στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης αλλά υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις ανάγκες και τους εθνικούς στόχους.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στις αδειοδοτήσεις: εκδόθηκαν άδειες για μόλις 214 MW νέων έργων, καταγράφοντας πτώση 65% σε σχέση με τα 618 MW του πρώτου εξαμήνου του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η μελλοντική επενδυτική δραστηριότητα θα δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Αιτίες της καθυστέρησης στην Ελλά είναι οι εξής, σύμφωνα με την έκθεση της WindEurope:

Χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης.

Αργή ψηφιοποίηση.

Έλλειψη μηχανισμών “one-stop-shop”.

Καθυστέρηση στην ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανόνων (RED III).

Αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές δημοπρασίες ισχύος.

Ζητήματα κορεσμού του δικτύου.

Προοπτικές

Η απότομη πτώση του 2025 δείχνει ότι η χώρα μας κινδυνεύει να χάσει έδαφος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, την ώρα που η ΕΕ επιταχύνει τη διείσδυση των ΑΠΕ. Παρ’ όλα αυτά, η WindEurope προβλέπει ότι την περίοδο 2025-2030 η Ελλάδα μπορεί να προσθέσει 7,5 GW νέας αιολικής ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεπεραστούν τα σημερινά δομικά προβλήματα.

Πηγή εικόνας: WindEurope