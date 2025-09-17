Εκτίναξη στις τιμές χονδρεμπορικής ρεύματος τον Σεπτέμβριο

Σημαντική άνοδο, της τάξης του 30%, κατέγραψαν οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο, μετά από μια σύντομη πτώση τον Αύγουστο. Ιδιαίτερη είναι η διαφοροποίηση μεταξύ της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, όπου οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες, και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου διαμορφώνονται αισθητά υψηλότερες. Το φαινόμενο αποδίδεται στην ανεπαρκή λειτουργία της σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών και στην αναποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων.

Η ανάγκη για παρέμβαση και καλύτερο συντονισμό καθίσταται άμεση, καθώς η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Η βασική αιτία της απότομης αύξησης εντοπίζεται στη μη ικανοποιητική σύζευξη των ευρωπαϊκών αγορών. Τα υπάρχοντα δίκτυα δεν αξιοποιούνται επαρκώς, ενώ οι περιορισμένες ενεργειακές ροές από την κεντρική προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη οδηγούν σε ανισότητες και στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας.

Αποτέλεσμα είναι η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ κρατών-μελών, γεγονός που τροφοδοτεί την απότομη άνοδο των τιμών. Συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο οι τιμές στην Αυστρία και σε χώρες δυτικότερα να είναι σημαντικά χαμηλότερες, ενώ προς ανατολάς καταγράφονται πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Ενδεικτικά, ενώ στη Γερμανία η τιμή διαμορφώθηκε στα 19,52 €/MWh, στη Γαλλία στα 26,75 €/MWh και στη Δανία μόλις στα 4 €/MWh, στην Ελλάδα η μέση τιμή χονδρικής ανήλθε στα 95,02 €/MWh για τις πρώτες 16 ημέρες του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας χθες στα 102,71 €/MWh. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία στα 103,94 €/MWh, τη Ρουμανία στα 105,02 €/MWh και την Ουγγαρία στα 125,8 €/MWh. Το γεγονός αυτό καταγράφεται παρά την αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που καλύπτουν το 48,55% του ενεργειακού μείγματος.

Για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων, έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας, έπειτα από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, Διαχειριστών Δικτύων και Ρυθμιστικών Αρχών της ΕΕ. Η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.